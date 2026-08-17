Real Time Big Data: Campos e Lyra empatam no 1º e 2º turno

Pernambuco é cenário de uma das disputas eleitorais mais acirradas nas Eleições de 2026. Segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 17, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), e a governadora Raquel Lyra (PSD) registram empate técnico nos dois turnos simulados.

No primeiro turno testado pelo levantamento, ambos aparecem com 43% das intenções de voto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Entre os demais nomes testados no estado, Renan (Missão) tem 3% e Ivan Moraes (PSOL), 2%. O agrupamento de outros candidatos, que inclui Guilherme Fonseca (PSTU), Professor Jeremias (Democrata), Professora Camila (UP) e Victor Assis (PCO), soma 1% da amostra.

Votos nulos e em branco representam 4%, mesma proporção exata dos que não sabem ou não responderam.

Segundo turno, rejeição e avaliação do executivo

A divisão do eleitorado se mantém idêntica na simulação de um eventual segundo turno. No confronto direto, Campos e Lyra registram 44% cada um. Os eleitores que declaram voto nulo ou em branco somam 5%. A parcela daqueles que não sabem ou preferiram não opinar na pesquisa de intenção representa 7% da amostra.

No índice de rejeição, a atual governadora lidera. Quando questionados em quem não votariam de jeito nenhum, 40% rejeitam Raquel Lyra, ante 35% de João Campos. Na sequência, Ivan Moraes e Renan marcam 32% de rejeição cada, seguidos por Victor Assis, com 24%.

Apesar da rejeição superior como candidata, a gestão estadual mantém saldo positivo. O levantamento aponta que 60% aprovam o trabalho da governadora, contra 37% que desaprovam. Na classificação qualitativa, 34% consideram o governo ótimo ou bom, enquanto 46% o avaliam como regular.

O raio-x do eleitorado

A estratificação demográfica revela vantagens segmentadas. A candidatura do PSB mostra força entre os eleitores mais jovens, extrato onde Campos atinge 48% na faixa de 16 a 34 anos. A governadora, por outro lado, inverte o cenário e lidera com 47% no grupo que engloba de 35 a 59 anos.

O recorte por renda evidencia outra dinâmica competitiva. O prefeito do Recife tem sua base sólida entre os que ganham até dois salários mínimos, onde registra 46%. Já a chefe do executivo estadual atrai 50% das intenções de voto em ambas as faixas acima de dois salários mínimos.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 12 e 15 de agosto de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por realizadores não especificados no relatório e está registrado no TSE sob o protocolo PE-06056/2026.