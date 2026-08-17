Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Real Time Big Data: Campos e Lyra empatam no 1º e 2º turno

Prefeito do Recife e atual governadora cravam empate numérico na disputa estadual, enquanto a atual gestão pernambucana é aprovada por 60% dos eleitores

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (Esfera Brasil/Prefeitura de Recife/montagem Exame/Divulgação)

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (Esfera Brasil/Prefeitura de Recife/montagem Exame/Divulgação)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 14h09.

Priorizar nos meus resultados Google

Pernambuco é cenário de uma das disputas eleitorais mais acirradas nas Eleições de 2026. Segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 17, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), e a governadora Raquel Lyra (PSD) registram empate técnico nos dois turnos simulados.

No primeiro turno testado pelo levantamento, ambos aparecem com 43% das intenções de voto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Entre os demais nomes testados no estado, Renan (Missão) tem 3% e Ivan Moraes (PSOL), 2%. O agrupamento de outros candidatos, que inclui Guilherme Fonseca (PSTU), Professor Jeremias (Democrata), Professora Camila (UP) e Victor Assis (PCO), soma 1% da amostra.

Votos nulos e em branco representam 4%, mesma proporção exata dos que não sabem ou não responderam.

Segundo turno, rejeição e avaliação do executivo

A divisão do eleitorado se mantém idêntica na simulação de um eventual segundo turno. No confronto direto, Campos e Lyra registram 44% cada um. Os eleitores que declaram voto nulo ou em branco somam 5%. A parcela daqueles que não sabem ou preferiram não opinar na pesquisa de intenção representa 7% da amostra.

No índice de rejeição, a atual governadora lidera. Quando questionados em quem não votariam de jeito nenhum, 40% rejeitam Raquel Lyra, ante 35% de João Campos. Na sequência, Ivan Moraes e Renan marcam 32% de rejeição cada, seguidos por Victor Assis, com 24%.

Apesar da rejeição superior como candidata, a gestão estadual mantém saldo positivo. O levantamento aponta que 60% aprovam o trabalho da governadora, contra 37% que desaprovam. Na classificação qualitativa, 34% consideram o governo ótimo ou bom, enquanto 46% o avaliam como regular.

O raio-x do eleitorado

A estratificação demográfica revela vantagens segmentadas. A candidatura do PSB mostra força entre os eleitores mais jovens, extrato onde Campos atinge 48% na faixa de 16 a 34 anos. A governadora, por outro lado, inverte o cenário e lidera com 47% no grupo que engloba de 35 a 59 anos.

O recorte por renda evidencia outra dinâmica competitiva. O prefeito do Recife tem sua base sólida entre os que ganham até dois salários mínimos, onde registra 46%. Já a chefe do executivo estadual atrai 50% das intenções de voto em ambas as faixas acima de dois salários mínimos.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 12 e 15 de agosto de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por realizadores não especificados no relatório e está registrado no TSE sob o protocolo PE-06056/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitoraisPernambuco
Próximo

Mais de Brasil

Fachin assume a relatoria do processo sobre Moraes e determina envio dos casos Master e INSS ao STF

Fachin dá 24 horas para PF informar sobre dados extraídos do celular de Vorcaro

São Paulo tem setembro mais chuvoso dos últimos 30 anos, afirma prefeitura

Fachin fixa data para julgar casos de Moraes e Mendonça no STF; entenda

Mais na Exame

ESG

"Transição energética fracassará se não houver legitimidade social", adverte o PNUD

Mundo

Geopolítica exige que América Latina coopere em minerais críticos, dizem especialistas

Brasil

Fachin assume a relatoria do processo sobre Moraes e determina envio dos casos Master e INSS ao STF

Esporte

Alison dos Santos e Matheus Lima na final do Mundial de Atletismo Ultimate: quando e onde assistir