Sambódromo do Rio terá desfile de blocos de rua em julho de 2023

O Sambódromo do Rio de Janeiro receberá, em julho do ano que vem, um carnaval fora de época, com blocos de rua da cidade. Segundo os organizadores, o evento, chamado CarnaRio, está previsto para 15 e 16 de julho de 2023 e deverá ter 12 horas de desfiles em cada dia.

Os blocos percorrerão toda a Marquês de Sapucaí, do Setor 1 até a Praça da Apoteose. Será possível desfilar junto com os blocos, na avenida, ou apenas assistir.

A expectativa é que o CarnaRio passe a integrar o calendário oficial de eventos anual da cidade e que reúna 80 mil pessoas em seu primeiro ano. A partir de 2024, os organizadores já esperam ampliar o público e realizar o evento em mais fins de semana do mês.

O evento será privado, organizado pelas empresas V3A, Dream Factory e K7a4, mas deverá contar com apoio da prefeitura.

