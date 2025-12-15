Quanto fica a aposentadoria do INSS com salário mínimo de 2026

O Governo Federal anunciou na última quarta-feira, 10, o reajuste do salário mínimo. Com o acréscimo de 6,7% (R$ 103), o piso salarial subirá de R$ 1.518 para R$ 1.621 em 2026.

O salário mínimo é contemplado pelo orçamento federal de 2026, assim como o pagamento da aposentadoria.

Segundo informações do Governo Federal, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) paga benefícios para 41 milhões de pessoas no país. Dessas, 23,5 milhões são aposentados.

Para 2026, os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem salário mínimo terão rendimento mensal de R$ 1.621. Dessa forma, os beneficiários que recebem o valor mínimo terão o reajuste de 6,7%.

Os valores das contribuições previdenciárias, portanto, baseadas no salário mínimo receberão o reajuste com base no mesmo valor, assim como o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Reajuste para quem recebe acima do mínimo

Para os beneficiários que recebem acima do salário mínimo receberão um reajuste de 4,66%, segundo cálculo feita pelo Instituto de Estudos Previdenciários (IEPREV).

Segundo o IEPREV, o valor máximo de pagamento da previdência deve subir de R$ 8.157,41 para R$ 8.537,55 já a partir de janeiro do próximo ano.

O levantamento foi feito com base nos dados do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) previsto para 2026, apresentado pelo governo em agosto deste ano.