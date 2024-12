Rodízio de veículos em SP está suspenso a partir desta segunda, 23

O rodízio de veículos na cidade de São Paulo está suspenso a partir desta segunda-feira, 23, e se estende até 10 de janeiro de 2025. Com isso, ele será retomado a partir da segunda-feira, 13 de janeiro.

Com a suspensão da medida, todos os veículos estão liberados para circular no centro expandido paulistano e nas vias que delimitam o chamado Minianel Viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, as avenidas dos Bandeirantes e Affonso D´Escragnole Taunay, o Complexo Viário Maria Maluf, a avenida Tancredo Neves, a rua das Juntas Provisórias, o viaduto Grande São Paulo e as avenidas Professor Luiz Ignácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

Como funciona o rodízio de SP

Visando diminuir a quantidade de veículos para desobstruir o trânsito, a cidade de São Paulo adota o sistema de rodízio no transporte de veículos particulares. Ele proíbe a circulação de veículos no centro expandido paulistano das 7h às 10h e das 17h às 20h, de segunda a sexta-feira. Veja os dias de cada proibição:

Segunda-feira: placas com finais 1 e 2;

Terça-feira: placas com finais 3 e 4;

Quarta-feira: placas com finais 5 e 6;

Quinta-feira: placas com finais 7 e 8;

Sexta-feira: placas com finais 9 e 0;

Quem desrespeitar o rodízio é multado em R$ 130,16, além de acrescentar quatro pontos à carteira de habilitação.

Rodízio de caminhões

A prefeitura informou que o rodízio para veículos pesados (caminhões) segue valendo, bem com as restrições às quais eles estão sujeitos: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).