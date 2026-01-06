Brasil

Rodizio em SP volta na próxima semana; veja data

Suspensão começou no dia 22 de dezembro de 2025 e vale exclusivamente para veículos de passeio

Rodízio em São Paulo: medida é utilizada para controlar o tráfego de veículos nos horários de pico da capital paulista. (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 06h17.

A cidade de São Paulo ficará sem rodízio municipal de veículos até o dia 12 de janeiro. A suspensão começou no dia 22 de dezembro de 2025 e vale exclusivamente para veículos de passeio.

Segundo a prefeitura, a medida acompanha a queda no fluxo de trânsito típica do período entre o Natal e o início do ano.

O que continua valendo

Durante a suspensão, permanecem em vigor:

  • O rodízio para caminhões, baseado nas regras da Zona de Máxima Restrição à Circulação (ZMRC);

  • As restrições da Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF);

  • Demais normas de circulação e uso de faixas exclusivas.

As faixas reversíveis, acionadas em horários de pico, também foram desativadas temporariamente.

Retomada em 2025

O rodízio será retomado na segunda-feira, 12 de janeiro, com as mesmas regras: restrição nos dias úteis, das 7h às 10h e das 17h às 20h, de acordo com o final da placa:

  • Segunda: finais 1 e 2

  • Terça: finais 3 e 4

  • Quarta: finais 5 e 6

  • Quinta: finais 7 e 8

  • Sexta: finais 9 e 0

