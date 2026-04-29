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Nós sabemos quem promoveu tudo isso, diz Messias após rejeição ao STF

A derrota histórica do governo Lula é creditada ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União), que defendia a indicação de Rodrigo Pacheco (PSD) e teria articulado para a rejeição do nome de Messias

Messias: "Eu cumpri o meu propósito” (Andressa Anholete/Agência Senado/Flickr)

Messias: "Eu cumpri o meu propósito” (Andressa Anholete/Agência Senado/Flickr)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 29 de abril de 2026 às 20h47.

O advogado-geral da União, Jorge Messias, lamentou na noite desta quarta-feira, 29, a decisão do Senado de rejeitar o seu nome ao Supremo Tribunal Federal (STF). 

Em coletiva de imprensa, Messias disse também que sabe "quem promoveu tudo isso".

A derrota histórica do governo Lula é creditada ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União), que defendia a indicação de Rodrigo Pacheco (PSD) e teria articulado para a rejeição do AGU.

Em coletiva de imprensa, Messias adotou um tom de resignação ao comentar a rejeição e afirmou ter cumprido seu papel ao longo do processo de indicação.

“Cumpri do meu desígnio. Me submeti, durante cinco meses, ao escrutínio que é decorrente do próprio processo constitucional”, disse, ao destacar que foi recebido por 77 senadores “de forma generosa”.

O advogado-geral da União também agradeceu os votos recebidos e ressaltou o caráter institucional da sabatina. Segundo ele, participou do processo com “coração aberto e alma leve".

Falei a verdade, falei o que penso e falei o que sinto”, afirmou.

Ao tratar do resultado, Messias reconheceu a derrota e destacou a soberania do Legislativo.

“A vida é assim, tem dias de vitórias e tem dias de derrota. O Senado é soberano, o plenário é soberano”, disse.

Ele acrescentou que o episódio “tem um grande significado” e que não é simples, em sua avaliação, passar por uma reprovação desse tipo.

O discurso também teve um tom pessoal e religioso. Messias afirmou que interpreta o resultado dentro de uma perspectiva de propósito e aprendizado. “A minha vida está na mão de Deus, e Deus sabe de todas as coisas. Deus tem um plano. Eu cumpri o meu propósito”, declarou, ao defender que é necessário aceitar resultados adversos.

Sem citar nomes, ele voltou a mencionar críticas ao processo que antecedeu a votação. Disse ter sido alvo de uma “desconstrução” de imagem ao longo dos últimos meses e reforçou que sabe a origem desse movimento. Ainda assim, evitou atribuir responsabilidades diretas durante a fala.

Messias também agradeceu ao presidente Lula pela confiança na indicação e afirmou que seguirá na vida pública.

“Eu não encaro isso como um fim, é uma etapa da minha vida”, disse. Ele ressaltou ainda sua trajetória como servidor de carreira e afirmou não depender de cargos para manter sua atuação profissional.

Ao final, o ex-indicado reforçou a disposição de seguir ativo. Segundo ele, cada pessoa responderá por suas decisões “diante de Deus” e, agora, "é momento de seguir em frente".

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