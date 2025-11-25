Brasil

Alerta vermelho: litoral paulista enfrenta risco de tempestade nesta terça-feira, 25

Inmet emitiu aviso de chuvas intensas com mais de 100 mm por dia e vendaval na faixa litorânea do estado

Preciptações no litoral paulista devem ultrapassar os 60 mm por hora (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Preciptações no litoral paulista devem ultrapassar os 60 mm por hora (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Gabriela Pessanha

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 15h09.

Última atualização em 25 de novembro de 2025 às 15h15.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho para o litoral paulista, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro com aviso de tempestades e vendavais nas regiões nesta terça-feira, 25.

A previsão do instituto é que as precipitações ultrapassem os 60 mm por hora ou 100 mm por dia. Os ventos devem chegar a 100 km/hora e pode ocorrer queda de granizo.

A chuva intensa atingiu o litoral de São Paulo no domingo, 23.

Segundo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemadem), entre domingo e segunda-feira, as chuvas passaram os 100 mm em cidades como Peruíbe (219 mm), Ubatuba (19 mm) Bertioga (177 mm) e Guarujá (142 mm). A umidade no solo fez o Centro emitir um alerta de deslizamento de terra e alagamento para Ubatuba e Caraguatatuba. O aviso foi reforçado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Os índices ultrapassam a média calculada pelo Inmet para o mês, que gira em torno de 180 a 220 mm mensais com base em análise do período entre 1991 e 2020. Na sexta-feira (21), o instituto já havia alertado sobre risco de tempestade em 12 estados durante o final de semana.

Impacto além do litoral paulista

Outros estados também começaram a semana com chuvas intensas. De acordo com dados do Cemadem, uma situação semelhante a do litoral paulista aconteceu Balneário Barra do Sul (SC) com 149,8 mm e Guaratuba (PR) com 109,0 mm. Em Paraty, no Rio de Janeiro, o índice em 24 horas foi um pouco menor, de 97,8 mm.

Clima na cidade de São Paulo nesta terça-feira (25)

De acordo com o Climatempo, na capital do estado o céu deve continuar nublado e há 90% de chance de chuva. As precipitações devem ficar em torno dos 5 mm e o clima ameno, com mínima de 15° e máxima de 24°.

