Riedel reforça aliança com Flávio Bolsonaro e articula centro-direita de MS

RESUMO ＋ O governador reeleito de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), vai reforçar o apoio ao senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno. Na quarta-feira, 7, Riedel e o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) devem discutir com Flávio medidas de apoio à candidatura. Riedel foi reeleito com 67,07% dos votos válidos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral.

O governador reeleito de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), vai reforçar seu apoio ao senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), no segundo turno das eleições.

Na quarta-feira, 7, Riedel e o ex-governador e agora senador, Reinaldo Azambuja (PL), devem se encontrar com Flávio Bolsonaro em Brasília para discutir as medidas que poderão ser adotadas pelo grupo para apoiar a candidatura do senador no segundo turno.

No primeiro turno das eleições, Riedel foi reeleito governador de Mato Grosso do Sul com 67,07% dos votos válidos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A articulação ocorre após Riedel ter apoiado Flávio durante o primeiro turno. Segundo conversa com a EXAME, o governador pretende manter a atuação conjunta com o candidato do PL na segunda etapa da disputa.

"Estamos construindo juntos. Aqui no Mato Grosso do Sul teve uma aliança", disse o governador.

Aliança de centro-direita

A aproximação entre Riedel e Flávio ocorre em um estado onde o governador construiu uma ampla aliança entre partidos de centro-direita e direita. A composição ajudou Riedel a conquistar uma das maiores votações do estado em uma eleição para governador.

O grupo político também conta com a força do PL em Mato Grosso do Sul. Nas eleições deste ano, o partido elegeu nove dos 24 deputados estaduais e três dos oito deputados federais do estado.

No Senado, o PL conquistou as duas cadeiras em disputa. Reinaldo Azambuja foi eleito com 34,64% dos votos, o equivalente a 903.554 votos, enquanto Capitão Contar (PL) recebeu 32,82%, com 856.045 votos.

Azambuja, que foi governador de Mato Grosso do Sul e é um dos principais aliados políticos de Riedel, deve acompanhar o governador na conversa com Flávio em Brasília. A movimentação reforça a articulação entre o grupo político de Riedel e o candidato do PL.

A relação entre o PL e o PP também tem histórico de proximidade no estado. A aliança entre as forças de centro-direita e direita foi um dos fatores que ajudaram Riedel a obter quese 70% dos votos válidos no primeiro turno.

Apoios a Flávio no segundo turno

Além de Riedel, outros governadores e lideranças do campo da direita e centro-direita declararam apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno.

Entre eles estão Ronaldo Caiado (PSD), que terminou a disputa presidencial em quinto lugar, e Romeu Zema (Novo), que ficou em sexto no pleito.

No primeiro turno, realizado no domingo, 4, Flávio Bolsonaro conquistou 47% dos votos, ante 45% de Lula, levando a disputa presidencial para o segundo turno.

A votação para o segundo turno será realizada em 25 de outubro.