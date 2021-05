Ricardo Salles e Ministério do Meio Ambiente são alvos de operação da PF

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 19, uma operação de busca e apreensão em endereços ligados ao ministro Ricardo Salles e ao Ministério do Meio Ambiente. A operação, batizada de Akuandaba, foi deflagrada por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O cenário político e econômico está em constante mudança no Brasil e no mundo. Venha aprender o que realmente importa no Exame Invest PRO

Segundo a Polícia Federal, cerca de 160 policias federais cumprem 35 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em São Paulo e no Pará.

A operação apura crimes contra a administração pública (corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e, especialmente, facilitação de contrabando) praticados por agentes públicos e empresários do setor madeireiro.

Moraes também determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Salles, o afastamento preventivo do presidente do Ibama, Eduardo Bim, e de outros nove agentes públicos que trabalham no Ibama e no Ministério do Meio Ambiente. Também foi suspensa a eficácia de um decreto de 2020 do Ibama.

As investigações foram iniciadas em janeiro a partir de informações obtidas junto a autoridades estrangeiras apontando possível desvio de conduta de servidores no processo de exportação de madeira.

Salles já era alvo de um pedido de investigação no âmbito do STF por crimes ligados à venda ilegal de madeira, na qual foi apontado pela PF como defensor dos madeireiros. Segundo o pedido, Salles chegaria a respaldar documentos supostamente fraudados de aquisição de madeira.

Após apresentar o pedido ao Supremo, em abril, o então superintendente da PF no Amazonas, Alexandre Saraiva, foi substituído do cargo.

O podcast SuperAgro vai ao ar todas às quartas-feiras com os principais desafios e oportunidades do agronegócio, com apresentação de Carla Aranha, repórter de macroeconomia da EXAME. Clique aqui para ver o canal no Spotify, ou ouça em sua plataforma de áudio preferida, e não deixe de acompanhar os próximos programas

Fique por dentro das principais tendências das empresas ESG. Assine a EXAME.