Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Revalida divulga resultado de recursos para atendimento especializado

O programa avalia a formação de brasileiros e estrangeiros graduados no exterior que querem exercer a medicina no Brasil

Médicos do Brasil: Provas da primeira etapa serão aplicadas em 19 de outubro (Divulgação/Getty Images)

Médicos do Brasil: Provas da primeira etapa serão aplicadas em 19 de outubro (Divulgação/Getty Images)

Agência Brasil
Agência Brasil

Agência de notícias

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 18h52.

Tudo sobreMédicos pelo Brasil
Saiba mais

O resultado da interposição de recurso para atendimento especializado na primeira etapa da segunda edição de 2025 do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeira (Revalida) está disponível no Sistema Revalida.

De acordo com o edital do Revalida 2025/2, se a declaração ou o parecer médico que motivou a solicitação foi aceito, o participante terá direito ao tempo adicional de 60 minutos no dia de realização do exame. No caso de reprovação do documento enviado, o candidato poderá recorrer no ato da inscrição, mas não terá o direito ao tempo adicional e à calculadora.

O que é o Revalida?

Revalida avalia a formação de brasileiros e estrangeiros graduados no exterior que querem exercer a medicina no Brasil.

O objetivo do exame é garantir que os médicos formados fora do Brasil tenham os conhecimentos, habilidades e competências necessários para atuar no Sistema Único de Saúde (SUS), no mesmo nível exigido dos médicos formados em faculdades brasileiras.

O Revalida não classifica instituições de educação superior de outros países, mas tem o objetivo de garantir a qualidade do atendimento médico prestado no país.

Provas do Revalida

O Revalida é realizado em duas edições anuais, em duas etapas: teórica e de habilidades clínicas. A participação na segunda etapa depende da aprovação na primeira.

As provas da primeira etapa do exame, no segundo semestre, serão aplicadas pelo Inep em 19 de outubro nas capitais e no Distrito Federal.

As referências para os candidatos se prepararem para a prova têm como base a Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina e as normas relacionadas à atividade profissional, na atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária.

O conteúdo do exame aborda, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família e comunidade (saúde coletiva).

Datas Importantes do Revalida 2025/2

Confira as datas das próximas etapas do Revalida 2025/2:

  • Divulgação da nota de corte: 13 de agosto;
  • Envio da documentação comprobatória da formação médica: 20 a 24 de outubro;
  • Resultado da análise da documentação comprobatória da conclusão de curso (formação médica): 17 de novembro;
  • Resultado dos recursos sobre análise da documentação comprobatória da conclusão de curso (formação médica): 5 de dezembro;
  • Divulgação do cartão de confirmação de inscrição: 9 de outubro;
  • Aplicação da prova: 19 de outubro.
Acompanhe tudo sobre:Exames médicosMédicosMais MédicosMédicos pelo Brasil

Mais de Brasil

Com segurança reforçada, Alexandre de Moraes recebe homenagem no Tribunal de Contas de SP

Nova onda de frio terá ciclone e 'chuva congelada' no Brasil; veja quando começa

São Paulo terá chuva, rajadas de vento e temperatura de 6 ºC; Defesa Civil emite alerta

Em Minas, popularidade de Lula melhora e aprovação cresce 6 pontos

Mais na Exame

Mundo

Após meses de impasse, Armênia e Azerbaijão assinam acordo de paz mediado pelos EUA

Future of Money

China pede que empresas parem de promover stablecoins e cita riscos de fraude

Ciência

Dia mundial do gato: por que os felinos guardam rancor? Veja como evitar que fiquem 'de mal'

Mercado Imobiliário

Imóvel na planta ou pronto para morar: prós, contras e como escolher