Bolsonaro pede autorização ao STF para realizar exames médicos em hospital particular

Além dos exames, a defesa do ex-presidente solicitou autorização para receber a visita de Ricardo Nunes, Rogério Marinho, Altineu Côrtes e Tomé Abduch

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 12h37.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para realizar exames médicos em um hospital particular. Bolsonaro está preso preventivamente desde a semana passada, em prisão domiciliar, por decisão de Moraes.

Os advogados de Bolsonaro informaram ao STF que seu médico solicitou a realização de nove procedimentos, incluindo coleta de sangue e urina, endoscopia e ultrassonografia de próstata.

"A solicitação decorre do seguimento de tratamento medicamentoso em curso, da necessidade de reavaliação dos sintomas de refluxo e soluços refratários, bem como da verificação das condições atuais de saúde", afirma a defesa do ex-presidente.

O pedido é para que os exames sejam realizados no próximo sábado, com duração prevista de seis a oito horas. Moraes ainda irá analisar a solicitação.

Solicitação de visitas de aliados de Bolsonaro

Na mesma manifestação, os advogados também pedem autorização para que quatro aliados visitem o presidente: o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), o senador Rogério Marinho (PL-RN), o deputado federal Altineu Côrtes (PL-RJ) e o deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos-SP).

