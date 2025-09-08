Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Reunião do Brics: Lula volta a criticar tarifaço e reforça preservação do multilateralismo

Encontro virtual discutiu crises internacionais e alinhamento para ONU, COP30 e G20

Lula: o Brics tem condições de liderar uma refundação do sistema multilateral de comércio e promover uma industrialização verde, alta tecnologia e segurança alimentar (Mauro Pimentel/AFP)

Lula: o Brics tem condições de liderar uma refundação do sistema multilateral de comércio e promover uma industrialização verde, alta tecnologia e segurança alimentar (Mauro Pimentel/AFP)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 11h58.

Tudo sobreBrics
Saiba mais

Durante reunião virtual entre os líderes do Brics nesta segunda-feira, 8, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar o tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos e reafirmou o compromisso com a preservação e o fortalecimento do multilateralismo.

Em discurso na abertura da conversa, Lula afirmou que as medidas de Donald Trump, presidente dos EUA, transformam em “letra morta” os princípios fundamentais do livre-comércio e interferem na soberania das nações. “A chantagem tarifária está sendo normalizada como instrumento para conquista de mercados e para interferir em questões domésticas.”

Durante a reunião, que contou com representantes de China, Rússia, Índia, África do Sul, Egito, Irã, Indonésia, Emirados Árabes Unidos e Etiópia, o presidente da República disse que a cooperação econômica e financeira entre os países do Brics oferece uma alternativa segura às pressões externas.

Comércio, clima e tecnologia em pauta

Lula afirmou que o bloco representa 40% do PIB global, 26% do comércio internacional e quase 50% da população mundial, além de reunir grandes exportadores e consumidores de energia. 

Segundo o presidente, o Brics tem condições de liderar uma refundação do sistema multilateral de comércio e promover uma industrialização verde, alta tecnologia e segurança alimentar.

Entre os principais temas debatidos durante a reunião estão a mudança do clima, saúde global e governança da inteligência artificial, além da integração econômico-comercial. 

Lula propôs a criação de um Conselho de Mudança do Clima da ONU e lançou o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, para remunerar serviços ecossistêmicos prestados ao planeta.

De acordo com comunicado do Palácio do Planalto, o encontro também serviu para alinhar posições em relação à 80ª Assembleia Geral da ONU, à COP30 em Belém e à Cúpula do G20

Acompanhe tudo sobre:Luiz Inácio Lula da SilvaBricsDonald TrumpTarifas

Mais de Brasil

De tadala natural à creatina: Anvisa proíbe 32 suplementos alimentares; veja lista completa

Gleisi Hoffmann reúne ministros para discutir estratégias contra projeto de anistia

STF retoma julgamento da trama golpista com expectativa de votos divergentes entre ministros

STF mantém alto nível de segurança para julgamento da trama golpista envolvendo Bolsonaro

Mais na Exame

ESG

Nova usina no Japão transforma encontro de água doce e salgada em energia limpa e renovável; entenda

Mercados

Após derrota de Milei em Buenos Aires, bolsa argentina despenca mais de 10%

Future of Money

EXCLUSIVO: Eletrobras lança operação de mineração de bitcoin com foco em data centers

Tecnologia

Hesai, de LiDAR para veículos autônomos, busca US$ 497 milhões com IPO em Hong Kong