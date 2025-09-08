Reunião do Brics: Lula volta a criticar tarifaço e reforça preservação do multilateralismo

Durante reunião virtual entre os líderes do Brics nesta segunda-feira, 8, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar o tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos e reafirmou o compromisso com a preservação e o fortalecimento do multilateralismo.

Em discurso na abertura da conversa, Lula afirmou que as medidas de Donald Trump, presidente dos EUA, transformam em “letra morta” os princípios fundamentais do livre-comércio e interferem na soberania das nações. “A chantagem tarifária está sendo normalizada como instrumento para conquista de mercados e para interferir em questões domésticas.”

Durante a reunião, que contou com representantes de China, Rússia, Índia, África do Sul, Egito, Irã, Indonésia, Emirados Árabes Unidos e Etiópia, o presidente da República disse que a cooperação econômica e financeira entre os países do Brics oferece uma alternativa segura às pressões externas.

Comércio, clima e tecnologia em pauta

Lula afirmou que o bloco representa 40% do PIB global, 26% do comércio internacional e quase 50% da população mundial, além de reunir grandes exportadores e consumidores de energia.

Segundo o presidente, o Brics tem condições de liderar uma refundação do sistema multilateral de comércio e promover uma industrialização verde, alta tecnologia e segurança alimentar.

Entre os principais temas debatidos durante a reunião estão a mudança do clima, saúde global e governança da inteligência artificial, além da integração econômico-comercial.

Lula propôs a criação de um Conselho de Mudança do Clima da ONU e lançou o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, para remunerar serviços ecossistêmicos prestados ao planeta.

De acordo com comunicado do Palácio do Planalto, o encontro também serviu para alinhar posições em relação à 80ª Assembleia Geral da ONU, à COP30 em Belém e à Cúpula do G20.