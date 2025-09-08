Gleisi Hoffmann reúne ministros do Centrão para discutir pautas prioritárias e barrar anistia

"Tivemos hoje uma boa reunião com ministros de partidos da base do governo no Congresso, para tratar da agenda legislativa até o final do ano. Todos concordamos em fortalecer as pautas da isenção do IR até R$ 5 mil, as MPs da redução da conta de luz, do Gás do Povo, a PEC da Segurança Pública, entre outras. Esta é na agenda que dialoga com os interesses do país e do povo, em consonância com o que vêem afirmando os presidentes Hugo Motta e Davi Alcolumbre. Vamos trabalhar juntos para que esta agenda avance: trabalhar pelo Brasil e pelo povo brasileiro!", afirmou Gleisi após o encontro nas redes sociais.

