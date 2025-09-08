Brasil

Gleisi Hoffmann reúne ministros do Centrão para discutir pautas prioritárias e barrar anistia

Governo foca em pautas como isenção do IR, PEC da Segurança Pública e redução de custos de energia

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 13h11.

A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffman, reuniu ministros do Centrão no Palácio do Planalto para organizar a pauta prioritária do governo no Congresso até o final do ano frente a pressão da oposição para colocar em pauta projeto que anistia envolvidos no 8 de Janeiro e pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Tivemos hoje uma boa reunião com ministros de partidos da base do governo no Congresso, para tratar da agenda legislativa até o final do ano. Todos concordamos em fortalecer as pautas da isenção do IR até R$ 5 mil, as MPs da redução da conta de luz, do Gás do Povo, a PEC da Segurança Pública, entre outras. Esta é na agenda que dialoga com os interesses do país e do povo, em consonância com o que vêem afirmando os presidentes Hugo Motta e Davi Alcolumbre. Vamos trabalhar juntos para que esta agenda avance: trabalhar pelo Brasil e pelo povo brasileiro!", afirmou Gleisi após o encontro nas redes sociais.

Entre as quatro prioridades, a votação do Imposto de Renda é considerada a mais madura pelo governo. Durante a reunião, Hugo Motta foi às redes sociais afirmar que havia falado com Gleisi e "informado que o compromisso da Câmara é votar a matéria que amplia a isenção do imposto de renda via PL 1087/2025, de relatoria do deputado @ArthurLira_. Há um entendimento da Casa que é uma prioridade para o Brasil e os brasileiros."

O movimento do Planalto é uma tentativa de tentar barrar o avanço do projeto da anistia e convencer parlamentares a darem andamento nos projetos de interesse do governo. Gleisi se reuniu com ministros do União Brasil, Celso Sabino (Turismo) e Frederico Siqueira Filho (Comunicações), do MDB, Simone Tebet (Planejamento), Renan Filho (Transportes) e Jader Filho (Cidades), do PSD, Alexandre Silveira (Minas e Energia) e André de Paula (Pesca). Também estavam representantes do PSB, o ministro Márcio França (Micro e Pequenas Empresas), e do PCdoB, ministra Luciana Santos (Ciência e Tecnologia).

