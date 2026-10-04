Resultado Rio de Janeiro: segundo turno entre Ruas e Paes depende de TSE

Eleições 2026: Eleição no Rio de Janeiro fica incerta (Leandro Fonseca/Exame)
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 22h03.
Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD) devem disputar o segundo turno da eleição para governador do Rio de Janeiro, de acordo com os dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No entanto, a certeza de que o estado irá novamente às urnas dependerá do tribunal, que ainda decidirá sobre a candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos), que aguarda julgamento.
Com 99,80% das urnas apuradas, Ruas tem 49,29% dos votos válidos, enquanto Paes registra 42,74%. Garotinho aparece em terceiro lugar, com 3,17%. Se o recurso do candidato do Republicanos for julgado e aprovado, o que consideraria válida a candidatura (atualmente anulada sob judice), matematicamente, Ruas e Garotinho devem ir ao 2º turno. Caso o TSE decida não julgar o recurso, devido a quantidade reduzida de votos recebidos por Garotinho, a vitória será de Douglas Ruas já no 1º turno.
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VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO PARA GOVERNADOR DO RIO DE JANEIRO
Em 2026, o RIO DE JANEIRO teve nove nomes disputando o cargo de governador:
Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.
Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.
Adicionado:
O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral.
Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.
O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para: