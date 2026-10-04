Saiba como justificar o voto pelo celular no 1º turno

RESUMO ＋ O eleitor que estiver fora do domicílio eleitoral neste domingo, 4 de outubro, pode justificar a ausência pelo e-Título das 8h às 17h. O aplicativo utiliza a geolocalização do celular para confirmar que a pessoa está fora da cidade onde vota. Quem não justificar no dia do primeiro turno terá até 3 de dezembro para apresentar o pedido e deverá comprovar o motivo da ausência.

Eleitores que estiverem fora do domicílio eleitoral neste domingo, 4, podem justificar a ausência no primeiro turno das eleições de 2026 pelo celular, no aplicativo e-Título. O pedido só é processado das 8h às 17h, mesmo horário da votação.

O aplicativo usa a geolocalização do aparelho para comprovar que o eleitor não está na cidade onde vota. Por isso, a localização do celular precisa estar ativada e compartilhada com o e-Título.

Não é preciso anexar comprovante no dia da eleição. A função só está disponível para quem tem o título em situação regular, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

Justificativa presencial no dia da eleição

Quem não tiver acesso ao aplicativo pode entregar o formulário de Requerimento de Justificativa Eleitoral em qualquer mesa receptora de votos ou nas mesas receptoras de justificativa, instaladas em alguns locais de votação.

É necessário apresentar documento de identidade com foto. No dia da votação, apenas o próprio eleitor pode justificar a ausência.

Prazo para justificar depois da eleição

O eleitor que não justificar no domingo tem 60 dias para fazer o pedido, prazo que termina em 3 de dezembro. Para um eventual segundo turno, em 25 de outubro, a data-limite é 8 de janeiro.

Nesse caso, a solicitação pode ser feita pelo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral, em cartórios eleitorais ou por via postal, e deve incluir documentos que comprovem o motivo da ausência.

Quem está com o título cancelado não consegue usar o aplicativo e deve recorrer ao Autoatendimento Eleitoral.

Eleitor no exterior

Brasileiros que estiverem fora do país no dia da votação também podem justificar pelo e-Título ou nas mesas receptoras de votos no exterior que funcionem com urna eletrônica.

Quem tem domicílio eleitoral no Brasil conta ainda com prazo de 30 dias após o retorno para justificar, com comprovação da viagem por passagens, cartões de embarque ou carimbos no passaporte.

Multa e cancelamento do título

A multa para quem não vota nem justifica, ou tem o pedido negado, é de R$ 3,51 por turno. O pagamento pode ser feito por Pix ou cartão de crédito.

O título fica sujeito a cancelamento após três ausências seguidas sem justificativa, e cada turno conta como uma eleição. Com o documento cancelado, o eleitor não pode obter passaporte, fazer matrícula em instituições oficiais de ensino nem tomar posse em concurso público.