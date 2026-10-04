Eleições 2026: Abstenções, votos em branco e nulos somam 39,1 milhões no 1º turno

As abstenções, os votos em branco e os votos nulos somavam 39,1 milhões no primeiro turno da eleição presidencial deste domingo, 4. O número equivale a 24,63% dos 158,7 milhões de eleitores aptos a votar.

Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e consideram a apuração registrada até as 21h20, quando 99,18% das seções eleitorais haviam sido contabilizadas.

Naquele horário, o país registrava 33.174.473 abstenções. Outros 2.286.039 eleitores votaram em branco, enquanto 3.639.045 anularam o voto.

Na disputa pela Presidência, Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estavam confirmados no segundo turno. Flávio contabilizava 55.825.882 votos, equivalentes a 47,18% dos votos válidos. Lula somava 53.223.914 votos, ou 44,98%.

Entenda a diferença entre abstenção, voto em branco e voto nulo

Embora não sejam considerados votos válidos, abstenção, voto em branco e voto nulo representam situações diferentes no processo eleitoral.

A abstenção ocorre quando uma pessoa apta a votar não comparece à votação. Na parcial das 21h20, 33.174.473 eleitores haviam se abstido, o equivalente a 21,07% do eleitorado das seções contabilizadas.

O voto em branco ocorre quando o eleitor comparece à seção eleitoral, pressiona a tecla “branco” na urna eletrônica e confirma a escolha. Até aquele horário, os votos em branco correspondiam a 1,84% dos votos registrados para presidente.

O voto nulo é contabilizado quando o eleitor digita um número que não corresponde a nenhum candidato ao cargo e confirma a operação. Na disputa presidencial, os votos nulos representavam 2,93% dos votos registrados.

Votos em branco e nulos não são transferidos para candidatos

Os votos em branco e nulos não são transferidos para o candidato mais votado nem para partidos políticos. Eles ficam fora do cálculo dos votos válidos, usado para determinar os percentuais dos candidatos e o resultado da eleição.

Na eleição presidencial, um candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos para vencer no primeiro turno. O cálculo considera apenas os votos destinados aos candidatos e exclui brancos e nulos.

Por esse motivo, mesmo que a soma dos votos em branco e nulos ultrapasse 50% dos votos registrados, esse percentual, por si só, não provoca o cancelamento da eleição.