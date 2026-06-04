Paraná Pesquisas: Eduardo Paes lidera com 35 pontos de vantagem no 1º turno

O ex-prefeito Eduardo Paes lidera a corrida pelo governo do Rio de Janeiro, segundo o levantamento Paraná Pesquisas, divulgado nesta quinta-feira, 4. Em um cenário estimulado de primeiro turno, o prefeito tem 48,3% das intenções de voto.

Em segundo lugar aparece Douglas Ruas com 12,6%. Na sequência, o ex-governador Garotinho tem 9,2% das intenções de voto.

O influenciador André Marinho registra 4,2%. Ele é seguido pelo ex-governador Wilson Witzel, com 3,1%, e pelo Bombeiro Rafa Luz, com 2,6%. Fechando a lista, William Siri tem 0,6%. Votos brancos e nulos somam 12,9%, enquanto o índice de não resposta é de 6,5%.

Cenário do 2º turno

A pesquisa também testou cenários possíveis de segundo turno. Eduardo Paes tem 60,0% das intenções de voto em um embate direto com Douglas Ruas, que registra 24,5% nesta simulação. Votos brancos e nulos chegam a 10,8%, e 4,6% não quiseram responder.

O estudo levantou a satisfação do eleitorado fluminense com o governo estadual. Ao todo, 51,8% aprovam a gestão de Ricardo Couto, enquanto 38,2% desaprovam e 10,0% não responderam.

Na questão qualitativa, 34,4% avaliam o mandato como ótimo ou bom, 30,1% como regular e 27,4% como ruim ou péssimo. O índice dos que não souberam ou não opinaram é de 8,1%.

O instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.680 eleitores do Rio de Janeiro entre os dias 1 e 3 de junho. A margem de erro é de aproximadamente 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95,0%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o código RJ-05645/2026.