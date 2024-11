Relatório do golpe de Estado: veja íntegra do inquérito que indiciou Bolsonaro e mais 36 pessoas Na decisão, Moraes afirmou que a PF identificou seis núcleos de atuação para operacionalizar medidas para desacreditar o processo eleitoral, planejamento e execução do golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito