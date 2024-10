Relator do orçamento protocola projeto com regras de transparência para 'emendas Pix'

O relator do orçamento, senador Ângelo Coronel (PSD-BA), protocolou nesta sexta-feira seu projeto com novas regras para emendas, colocando regras de transparência para as chamadas “emendas Pix”, definindo o limite de oito emendas para as de bancada estadual e colocando como critério para as de comissões, projetos estruturantes, entre outros detalhes. Ainda não está claro se este será o texto a ser apresentado ao Supremo Tribunal Federal (STF) como a solução para destravar as verbas parlamentares que estão bloqueadas.