Relator da PEC 6x1 será escolhido no início da semana, diz Motta

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), afirmou que o relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata do fim da jornada 6x1 será escolhido no início desta semana.

A definição foi alinhada com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), deputado Leur Lomanto Jr (União-BA), após reunião para tratar do trâmite da proposta.

Em publicação no Instagram, Motta informou que a escolha do relator ocorrerá nos próximos dias. Segundo ele, a análise da admissibilidade da PEC será feita até o fim de março.

Após essa etapa na CCJ, o texto seguirá para debate em uma comissão especial que será criada para discutir o mérito da proposta.

“O Brasil está discutindo a escala 6 x 1 e isso é legítimo”, afirmou o deputado em vídeo publicado na rede social.

Segundo ele, além de trabalhadores e representantes sindicais, empresários também serão ouvidos durante a tramitação. “Para que tudo isso seja conduzido sem radicalismo, sem imposição, sem improviso”, declarou.