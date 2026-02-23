Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Relator da PEC 6x1 será escolhido no início da semana, diz Motta

Análise de admissibilidade ocorrerá até o fim de março na CCJ, e proposta seguirá para comissão especial após essa etapa

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 10h34.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), afirmou que o relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata do fim da jornada 6x1 será escolhido no início desta semana.

A definição foi alinhada com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), deputado Leur Lomanto Jr (União-BA), após reunião para tratar do trâmite da proposta.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Um post compartilhado por Hugo Motta (@hugomottapb)

Em publicação no Instagram, Motta informou que a escolha do relator ocorrerá nos próximos dias. Segundo ele, a análise da admissibilidade da PEC será feita até o fim de março.

Após essa etapa na CCJ, o texto seguirá para debate em uma comissão especial que será criada para discutir o mérito da proposta.

“O Brasil está discutindo a escala 6 x 1 e isso é legítimo”, afirmou o deputado em vídeo publicado na rede social.

Segundo ele, além de trabalhadores e representantes sindicais, empresários também serão ouvidos durante a tramitação. “Para que tudo isso seja conduzido sem radicalismo, sem imposição, sem improviso”, declarou.

Acompanhe tudo sobre:Hugo MottaCâmara dos DeputadosJornada de trabalho

Mais de Brasil

Copasa pode aprovar modelo de privatização em meio a mudanças no Conselho

Quem é Tatiana Sampaio, cientista da polilaminina exaltada por João Gomes

Fachin arquiva pedido que questionava atuação de Toffoli no caso Master

Como foi o último dia de Carnaval? Confira os blocos que marcaram o domingo

Mais na Exame

Mercados

Mercados europeus caem após nova ofensiva tarifária dos EUA

Negócios

‘Agora é o momento de crescer no Brasil’, diz novo líder da Capodarte

EXAME Agro

Com foco na carne bovina, Brasil e Coreia do Sul avançam em negociações

Esporte

Paulistão 2026: veja quais serão os confrontos das semifinais