Hugo Motta anuncia prioridade para regulamentar segurança digital para crianças

Agência de notícias
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 07h55.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta terça-feira (12) a criação de um grupo de trabalho que apresentará um projeto de lei para proteger as crianças na internet. A proposta visa adotar medidas para garantir a segurança de crianças e adolescentes nas plataformas digitais.
O objetivo do projeto é criar medidas efetivas que possam combater riscos como a "adultização infantil". O grupo de trabalho será composto por parlamentares e especialistas e terá 30 dias para apresentar uma proposta legislativa.
Hugo Motta destacou a urgência do tema, afirmando: “Uma infância perdida não se recupera. Uma criança ferida carrega essa marca para sempre”.
O deputado Hugo Motta anunciou também que, na próxima quarta-feira (20), a Câmara dos Deputados realizará uma Comissão Geral no plenário para debater amplamente o tema com parlamentares e convidados. Segundo ele, o posicionamento da Casa sobre a segurança das crianças na internet é “inadiável”.
O assunto ganhou grande repercussão após denúncias feitas pelo influenciador Felca Bress, que apontou perfis em plataformas digitais usando crianças e adolescentes em conteúdos sensuais ou sexualizados, com o objetivo de gerar lucro para os donos dos canais. Esses vídeos foram classificados como "adultização infantil".
Além do tema de proteção infantil, Hugo Motta também anunciou os seguintes temas como prioridades para a Câmara dos Deputados no segundo semestre: