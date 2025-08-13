Hugo Motta anuncia prioridade para regulamentar segurança digital para crianças

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta terça-feira (12) a criação de um grupo de trabalho que apresentará um projeto de lei para proteger as crianças na internet. A proposta visa adotar medidas para garantir a segurança de crianças e adolescentes nas plataformas digitais.

O objetivo do projeto é criar medidas efetivas que possam combater riscos como a "adultização infantil". O grupo de trabalho será composto por parlamentares e especialistas e terá 30 dias para apresentar uma proposta legislativa.

Hugo Motta destacou a urgência do tema, afirmando: “Uma infância perdida não se recupera. Uma criança ferida carrega essa marca para sempre”.

A Comissão Geral e o Debate na Câmara

O deputado Hugo Motta anunciou também que, na próxima quarta-feira (20), a Câmara dos Deputados realizará uma Comissão Geral no plenário para debater amplamente o tema com parlamentares e convidados. Segundo ele, o posicionamento da Casa sobre a segurança das crianças na internet é “inadiável”.

O assunto ganhou grande repercussão após denúncias feitas pelo influenciador Felca Bress, que apontou perfis em plataformas digitais usando crianças e adolescentes em conteúdos sensuais ou sexualizados, com o objetivo de gerar lucro para os donos dos canais. Esses vídeos foram classificados como "adultização infantil".

Prioridades para o Segundo Semestre

Além do tema de proteção infantil, Hugo Motta também anunciou os seguintes temas como prioridades para a Câmara dos Deputados no segundo semestre: