O primeiro turno das eleições de 2026 acontece no próximo domingo, 4, e a EXAME fará uma cobertura em tempo real dos principais acontecimentos da votação. Para ajudar o eleitor a entender o processo, reunimos respostas para algumas das principais dúvidas que surgem antes e durante a eleição.

Neste guia, você encontrará informações sobre as etapas da votação, regras, documentos e outros pontos importantes para o dia da eleição. Para acompanhar as últimas notícias e os resultados, acesse também a cobertura da EXAME.

Posso votar em senador de outro estado?

Assim como ocorre na disputa para deputado federal, o eleitor não pode votar em um candidato ao Senado que concorra em outro estado.

A eleição para senador é organizada por unidade da Federação, e cada eleitor deve escolher entre os nomes registrados no estado correspondente ao seu domicílio eleitoral.

Na prática, isso significa que um eleitor de São Paulo só poderá votar em candidatos que disputem uma das vagas destinadas ao estado de São Paulo.

Mesmo que um candidato de outra unidade da Federação tenha atuação ou propostas de alcance nacional, seu nome não estará disponível aos eleitores de outros estados.

A regra está ligada à forma como o Senado é composto. Cada estado e o Distrito Federal têm direito a três senadores, que representam suas respectivas unidades da Federação, embora exerçam mandato no Congresso Nacional e participem de decisões de âmbito nacional.

Diferentemente da disputa para deputado federal, a eleição para o Senado segue o sistema majoritário. Os candidatos mais votados no estado são eleitos, sem a exigência de obterem mais de 50% dos votos válidos.

Por isso, o número de vagas em disputa também influencia diretamente a dinâmica da eleição.