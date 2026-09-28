Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Posso votar em senador de outro estado?

Primeiro turno das eleições de 2026 acontecerá no próximo domingo, 4

Eleições 2026: primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e o segundo está marcado para 25 de outubro (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Eleições 2026: primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e o segundo está marcado para 25 de outubro (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Matheus Gonçalves
Matheus Gonçalves

Repórter

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 13h00.

Priorizar nos meus resultados Google

O primeiro turno das eleições de 2026 acontece no próximo domingo, 4, e a EXAME fará uma cobertura em tempo real dos principais acontecimentos da votação. Para ajudar o eleitor a entender o processo, reunimos respostas para algumas das principais dúvidas que surgem antes e durante a eleição.

Neste guia, você encontrará informações sobre as etapas da votação, regras, documentos e outros pontos importantes para o dia da eleição. Para acompanhar as últimas notícias e os resultados, acesse também a cobertura da EXAME.

Posso votar em senador de outro estado?

Assim como ocorre na disputa para deputado federal, o eleitor não pode votar em um candidato ao Senado que concorra em outro estado.

A eleição para senador é organizada por unidade da Federação, e cada eleitor deve escolher entre os nomes registrados no estado correspondente ao seu domicílio eleitoral.

Na prática, isso significa que um eleitor de São Paulo só poderá votar em candidatos que disputem uma das vagas destinadas ao estado de São Paulo.

Mesmo que um candidato de outra unidade da Federação tenha atuação ou propostas de alcance nacional, seu nome não estará disponível aos eleitores de outros estados.

A regra está ligada à forma como o Senado é composto. Cada estado e o Distrito Federal têm direito a três senadores, que representam suas respectivas unidades da Federação, embora exerçam mandato no Congresso Nacional e participem de decisões de âmbito nacional.

Diferentemente da disputa para deputado federal, a eleição para o Senado segue o sistema majoritário. Os candidatos mais votados no estado são eleitos, sem a exigência de obterem mais de 50% dos votos válidos.

Por isso, o número de vagas em disputa também influencia diretamente a dinâmica da eleição.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Senado

Mais de Brasil

Associações que representam bets pedem ao STF suspensão da MP de Lula

Real Time Big Data: Jerônimo tem 47% e ACM Neto, 43%, no 1º turno na Bahia

Real Time Big Data: Campos tem 45% e Lyra, 43%, no 1º turno em Pernambuco

Real Time: Arraes, Mendonça e Humberto lideram corrida ao Senado em Pernambuco

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Como preparar sua empresa para uma auditoria de privacidade

Brasil

Associações que representam bets pedem ao STF suspensão da MP de Lula

Mundo

Como estão as negociações entre EUA e Irã após Trump rejeitar proposta de Teerã?

Pop

Por que é tão difícil desenvolver personagens da Marvel? Diretor de 'Vingadores' explica