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Real Time: Rayssa Furlan, Randolfe e Lucas Barreto lideram corrida ao Senado no Amapá

Com Rayssa na liderança do primeiro e segundo voto, vaga restante ainda não possui ocupante certo

Eleições 2026: A eleição deste ano prevê duas cadeiras em disputa para o Senado por estado (Leonardo Sá/Agência Senado)

Eleições 2026: A eleição deste ano prevê duas cadeiras em disputa para o Senado por estado (Leonardo Sá/Agência Senado)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 22h59.

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Rayssa Furlan (Podemos) lidera isolada a corrida pelas duas vagas do Amapá no Senado, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 30. No cenário consolidado, a candidata atinge 30% das intenções de voto, dez pontos acima do empate entre Randolfe (PT) e Lucas Barreto (PSD), ambos com 20%.

Entre os demais nomes, Alliny Serrão (União) soma 13% e Acácio Favacho (MDB), 11%. Capi (PSB) e Juíza Jô (DC) registram 1% cada, enquanto Professor Uzian Pinto (DC) e Helio Silva (PCO) não pontuaram. Votos brancos e nulos somam 2%, com os indecisos representando também 2%.

Na intenção de primeiro voto, Rayssa Furlan lidera isoladamente com 35%, ante 25% de Randolfe e 15% de Lucas Barreto, com Alliny Serrão marcando 11% e Acácio Favacho, 9%.

Na estratégia de segundo voto, o cenário mostra maior dispersão e acirramento. A candidata do Podemos oscila para 25%, seguida de perto por Lucas Barreto, que salta para 24%. Na mesma métrica, Alliny Serrão alcança 15% e Randolfe recua para 14%, indicando forte competitividade pela segunda cadeira.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 25 e 29 de setembro de 2026, por meio de questionários. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por iniciativa própria e está registrado no TSE sob o protocolo AP-08579/2026.

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