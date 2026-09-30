Mauro Mendes (União) lidera com ampla vantagem a corrida pelas duas cadeiras do Mato Grosso no Senado, segundo o levantamento Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, 30. No cenário estimulado, o candidato marca 54,9% das intenções de voto.

Ele é seguido por Janaina Riva (MDB) com 33,3% e Zé Medeiros (PL) com 29,3%, empatados dentro da margem de erro do estudo, de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos.

Entre os demais candidatos, Carlos Fávaro (PSD) registra 18%, Pedro Taques (PSB), 14,1%. Antonio Galvan (Avante) abre a lista do pelotão de baixo, com 4,3% das intenções de voto. Coronel Darwin (Democrata) tem 3,3%.

Professor Nelson Ferreira (Agir) registra 2,4%. Margareth Buzetti (PP) tem 0,4% e Beny Godoy (Agir), 0,1%.

O levantamento reforça a consolidação do líder ao segmentar as duas escolhas do eleitor. Mendes pontua isolado com 37,5% na primeira opção de voto e 17,4% na segunda. No primeiro voto, Riva registra 18% e Medeiros, 16%.

No segundo voto, a diferença entre os dois empatados permanece parecida, com a candidata marcando 15,3% e Zé Medeiros com 13,3%. Apesar disso, ainda há grande indecisão do eleitorado quanto ao segundo voto para senador, já que 31,5% dos respondentes afirmam não ter uma segunda opção.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.352 eleitores entre 27 e 29 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento foi contratado pelo Instituto Paraná Pesquisas e está registrado no TSE sob o protocolo MT-02094/2026.