A corrida para o governo do Amapá pode ser encerrada já no primeiro turno, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 30. O ex-prefeito de Macapá, Dr. Furlan (PSD), registra 59% das intenções de voto no primeiro turno estimulado.

Em segundo lugar, o governador Clécio Luís (União) marca 38%. Delegado Marcos (DC), Jairo Palheta (PCO) e Carlos Cley (PSTU) não pontuaram no levantamento principal, o que garante contornos de segundo turno já no embate geral.

Os eleitores que pretendem votar em branco ou nulo somam 2%, enquanto 1% não soube ou não respondeu, indicando alto grau de decisão do eleitorado amapaense.

Considerando apenas os votos válidos, cenário que exclui brancos e nulos da contagem, Dr. Furlan atinge 61%, ante 39% de Clécio.

Em uma eventual disputa de segundo turno entre os dois principais candidatos, a dinâmica de intenção de votos permanece estática.

O levantamento aponta que Dr. Furlan repete os 59%, mantendo a margem de vantagem aferida no cenário geral. Clécio registra 38% da preferência do eleitorado na simulação. Neste confronto, os votos brancos e nulos mantêm o índice de 2%, e os indecisos representam 1%.

Na conversão para os votos válidos nesta etapa final, o candidato do PSD marca 61% contra 39% do representante do União Brasil, refletindo exatamente os mesmos percentuais projetados para a primeira fase da eleição.

Rejeição aos candidatos e avaliação do Executivo

No índice que mede a resistência do eleitorado aos candidatos, o governador Clécio lidera a rejeição com 43%. Na sequência, Dr. Furlan é rejeitado por 31% dos eleitores amapaenses, seguido por Delegado Marcos com 28%, Jairo Palheta com 19% e Carlos Cley com 18%.

Apesar da desvantagem nas intenções de voto e da liderança em rejeição, a administração estadual mantém um saldo positivo de aprovação. A pesquisa mostra que 52% aprovam o governo Clécio, enquanto 44% desaprovam a gestão. Outros 4% não souberam avaliar.

Na questão qualitativa do trabalho executivo, 51% consideram a gestão regular, 26% classificam o mandato como ótimo ou bom, e 22% o avaliam como ruim ou péssimo.

Raio-X do eleitor amapaense

A vantagem do ex-prefeito é impulsionada pela sua base eleitoral na capital. O candidato do PSD marca 65% em Macapá, enquanto Clécio atinge 32%. Na região de Santana e Mazagão, o placar é de 60% a 37% em favor de Dr. Furlan.

O atual chefe do Executivo, no entanto, mostra resiliência fora dos grandes centros urbanos. No interior do estado, Clécio tem 49% das intenções de voto, superando numericamente Dr. Furlan, que marca 47%, indicando uma disputa acirrada nesta faixa geográfica.

No recorte de renda, Furlan tem sua maior força entre eleitores que ganham até 2 salários mínimos (65%). Já entre a parcela da população com renda acima de 5 salários mínimos, o cenário é de forte equilíbrio: Clécio marca 48%, contra 47% do adversário direto.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 25 e 29 de setembro de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por não informado no relatório e está registrado no TSE sob o protocolo AP-08579/2026.