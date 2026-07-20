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Concurso do IBGE para 1.414 vagas encerra inscrições hoje; salários chegam a R$ 5,2 mil

Processo seletivo oferece oportunidades de níveis médio e superior; provas serão aplicadas em 30 de agosto

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 20 de julho de 2026 às 08h41.

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O prazo de inscrição no segundo processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) termina nesta segunda-feira, 20, às 23h59.

O concurso oferece 1.414 vagas temporárias para Analista Censitário e Agente Censitário de Qualidade. Os salários variam de R$ 2.932 a R$ 5.255,40, além de benefícios.

As inscrições terminariam inicialmente na quarta-feira, 15, mas o prazo foi ampliado por meio de uma retificação do cronograma.

Os profissionais contratados trabalharão no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola e no 1º Censo Nacional da População em Situação de Rua.

O processo seletivo é o segundo aberto pelo IBGE para os censos de 2026. O primeiro edital ofereceu 8.238 vagas de nível médio para atividades operacionais e de supervisão, com inscrições encerradas no dia 9.

Como fazer a inscrição no concurso do IBGE?

A inscrição deve ser realizada exclusivamente pela internet, no site do Instituto Avalia, banca responsável pelo processo seletivo, até as 23h59 desta segunda-feira.

Para o cargo de Agente Censitário de Qualidade, a taxa é de R$ 41,76; para a posição de Analista Censitário, o valor é de R$ 37,50.

Integrantes do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea que cumpram as condições exigidas podem obter isenção.

Quantas vagas são oferecidas pelo IBGE?

Das 1.414 vagas disponíveis, 1.020 são para Analista Censitário e 394 para Agente Censitário de Qualidade.

Quanto tempo duram os contratos?

A contratação terá duração inicial de até 12 meses. Os vínculos serão formalizados inicialmente por períodos de 30 dias e poderão ser renovados sucessivamente, conforme as necessidades do IBGE, os recursos disponíveis e o desempenho do contratado.

O período total não poderá ultrapassar 48 meses. O edital não estabelece um cadastro de reserva.

Quais são os cargos e salários?

O cargo de Agente Censitário de Qualidade exige ensino médio completo e oferece salário de R$ 2.932.

Para concorrer às vagas de Analista Censitário, é necessário ter nível superior em uma das áreas indicadas no edital. A remuneração é de R$ 5.255,40.

Há vagas para profissionais de Agronomia, Assistência Social, Biblioteconomia, Cartografia, Ciência de Dados, Ciências Contábeis, Ciências Sociais, Design Educacional, Economia, Engenharia de Produção, Estatística, Geografia, Geoprocessamento, Jornalismo e Tecnologia da Informação, entre outras formações.

A carga de trabalho será de 40 horas por semana nos dois cargos.

Os selecionados também terão direito aos seguintes benefícios:

  • auxílio-alimentação de R$ 1.192 mensais;
  • auxílio-transporte;
  • auxílio pré-escolar;
  • férias e 13º salário proporcionais ao período trabalhado.

Quem pode participar do processo seletivo?

Os candidatos devem ter ao menos 18 anos na data da contratação e cumprir o requisito de escolaridade da função escolhida.

Também é necessário ser brasileiro ou português protegido pelo Estatuto da Igualdade, estar com as obrigações eleitorais e militares regularizadas, quando aplicável, exercer plenamente os direitos políticos e apresentar condições físicas e mentais para desempenhar as atividades.

O edital impede a contratação de candidatos que ocupem postos na administração pública federal, estadual, distrital ou municipal. A restrição também alcança aposentados do serviço público e de determinadas carreiras militares, proprietários ou administradores de empresas — inclusive MEIs — e pessoas contratadas temporariamente pelo governo federal nos 24 meses anteriores, exceto nas situações permitidas pela legislação.

O processo seletivo reserva 25% das vagas para pessoas pretas e pardas; 5% para pessoas com deficiência; 3% para pessoas indígenas; e 2% para pessoas quilombolas.

Quem concorrer pelas cotas também participará da ampla concorrência. Se alcançar pontuação suficiente na classificação geral, o candidato será convocado por essa lista, sem ocupar uma vaga reservada. As provas e os critérios de avaliação serão iguais para todos os participantes.

Quando será a prova do concurso do IBGE?

A prova objetiva será aplicada em 30 de agosto, em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal. A avaliação terá quatro horas de duração e será composta por 60 questões de múltipla escolha.

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