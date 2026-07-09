Real Time Big Data: Vilela lidera disputa em Goiás com vantagem de 17 pontos

O governador Daniel Vilela (MDB) lidera a disputa pelo Governo de Goiás com 43% das intenções de voto nos dois cenários estimulados de primeiro turno testados pela pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta quinta-feira, 9.

No primeiro cenário, Marconi Perillo (PSDB) aparece na segunda posição, com 26%, seguido por Wilder Morais (PL), com 16%. Luís César Bueno (PT) registra 5%, enquanto Telêmaco Brandão (Novo) soma 2%. Brancos e nulos representam 4%, mesmo percentual dos entrevistados que não souberam ou não responderam.

Entre os recortes demográficos, Daniel Vilela apresenta seu melhor desempenho entre os eleitores de 16 a 34 anos, segmento em que alcança 54% das intenções de voto. Já Marconi Perillo registra sua maior vantagem entre os eleitores com 60 anos ou mais, chegando a 48%.

Por renda, Daniel Vilela atinge 55% entre os entrevistados com renda de dois a cinco salários mínimos, enquanto Marconi lidera apenas entre os eleitores com renda de até dois salários mínimos, com 36% contra 33% do governador.

No segundo cenário, que inclui Cíntia Dias (PSOL), Daniel Vilela mantém os 43% das intenções de voto. Marconi Perillo aparece com 24%, Wilder Morais continua com 16%, Luís César Bueno registra 4%, Cíntia Dias tem 3% e Telêmaco Brandão fica com 2%. Brancos e nulos somam 4%, assim como os indecisos.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Daniel Vilela também aparece na liderança, com 17%. Marconi Perillo registra 8% e Wilder Morais, 4%.

O ex-governador Ronaldo Caiado e Adriana Accorsi são citados por 1% cada, enquanto outros nomes somam 3%. Os votos nulos e brancos representam 7%, e 59% dos entrevistados afirmaram não saber ou preferiram não responder.

Vilela lidera com folga no 2º turno

Nas simulações de segundo turno, Daniel Vilela vence os dois confrontos testados pelo instituto. Contra Marconi Perillo, o governador registra 55% das intenções de voto, ante 29% do tucano. Nulos e brancos somam 8%, mesmo percentual dos que não souberam ou não responderam.

Em um eventual segundo turno contra Wilder Morais, Daniel Vilela aparece com 54%, enquanto o senador registra 28%. Neste cenário, os votos nulos e brancos chegam a 10%, e 8% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder.

O único confronto sem a participação do governador mostra maior equilíbrio. Wilder Morais aparece com 38%, contra 36% de Marconi Perillo. Os votos nulos e brancos somam 14%, e 12% dos entrevistados não responderam.

No levantamento de rejeição, Marconi Perillo lidera com 40%, seguido por Cíntia Dias, com 38%, Wilder Morais, com 34%, Luís César Bueno, com 30%, e Daniel Vilela, com 26%. Telêmaco Brandão registra 16% de rejeição. Apenas 2% afirmaram que poderiam votar em todos os candidatos, enquanto 3% não responderam.

A pesquisa também mediu a avaliação da atual administração estadual. Daniel Vilela tem aprovação de 81% e desaprovação de 16%, enquanto 3% não responderam.

Na avaliação qualitativa, 57% classificam o governo como ótimo ou bom, 26% como regular e 15% como ruim ou péssimo. Outros 2% não souberam ou não responderam.

O Instituto Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores em Goiás entre os dias 7 e 8 de julho de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número GO-03751/2026.