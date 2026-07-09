Real Time Big Data: Vilela lidera disputa em Goiás com vantagem de 17 pontos

Vilela: atual governador tem aprovação de 81% (Comunicação Daniel Vilela/Divulgação)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 9 de julho de 2026 às 11h11.
O governador Daniel Vilela (MDB) lidera a disputa pelo Governo de Goiás com 43% das intenções de voto nos dois cenários estimulados de primeiro turno testados pela pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta quinta-feira, 9.
No primeiro cenário, Marconi Perillo (PSDB) aparece na segunda posição, com 26%, seguido por Wilder Morais (PL), com 16%. Luís César Bueno (PT) registra 5%, enquanto Telêmaco Brandão (Novo) soma 2%. Brancos e nulos representam 4%, mesmo percentual dos entrevistados que não souberam ou não responderam.
Entre os recortes demográficos, Daniel Vilela apresenta seu melhor desempenho entre os eleitores de 16 a 34 anos, segmento em que alcança 54% das intenções de voto. Já Marconi Perillo registra sua maior vantagem entre os eleitores com 60 anos ou mais, chegando a 48%.
Por renda, Daniel Vilela atinge 55% entre os entrevistados com renda de dois a cinco salários mínimos, enquanto Marconi lidera apenas entre os eleitores com renda de até dois salários mínimos, com 36% contra 33% do governador.
No segundo cenário, que inclui Cíntia Dias (PSOL), Daniel Vilela mantém os 43% das intenções de voto. Marconi Perillo aparece com 24%, Wilder Morais continua com 16%, Luís César Bueno registra 4%, Cíntia Dias tem 3% e Telêmaco Brandão fica com 2%. Brancos e nulos somam 4%, assim como os indecisos.
Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Daniel Vilela também aparece na liderança, com 17%. Marconi Perillo registra 8% e Wilder Morais, 4%.
O ex-governador Ronaldo Caiado e Adriana Accorsi são citados por 1% cada, enquanto outros nomes somam 3%. Os votos nulos e brancos representam 7%, e 59% dos entrevistados afirmaram não saber ou preferiram não responder.
Nas simulações de segundo turno, Daniel Vilela vence os dois confrontos testados pelo instituto. Contra Marconi Perillo, o governador registra 55% das intenções de voto, ante 29% do tucano. Nulos e brancos somam 8%, mesmo percentual dos que não souberam ou não responderam.
Em um eventual segundo turno contra Wilder Morais, Daniel Vilela aparece com 54%, enquanto o senador registra 28%. Neste cenário, os votos nulos e brancos chegam a 10%, e 8% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder.
O único confronto sem a participação do governador mostra maior equilíbrio. Wilder Morais aparece com 38%, contra 36% de Marconi Perillo. Os votos nulos e brancos somam 14%, e 12% dos entrevistados não responderam.
No levantamento de rejeição, Marconi Perillo lidera com 40%, seguido por Cíntia Dias, com 38%, Wilder Morais, com 34%, Luís César Bueno, com 30%, e Daniel Vilela, com 26%. Telêmaco Brandão registra 16% de rejeição. Apenas 2% afirmaram que poderiam votar em todos os candidatos, enquanto 3% não responderam.
A pesquisa também mediu a avaliação da atual administração estadual. Daniel Vilela tem aprovação de 81% e desaprovação de 16%, enquanto 3% não responderam.
Na avaliação qualitativa, 57% classificam o governo como ótimo ou bom, 26% como regular e 15% como ruim ou péssimo. Outros 2% não souberam ou não responderam.
O Instituto Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores em Goiás entre os dias 7 e 8 de julho de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número GO-03751/2026.