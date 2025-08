Rui Costa e Jaques Wagner lideram disputa pelo Senado da Bahia em 2026, diz Paraná Pesquisas

O senador Jacques Wagner (PT) e o ministro da Casa Civil Rui Costa (PT) lideram a disputa para o Senado em 2026 na Bahia, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 31.

O levantamento aponta que Rui Costa tem 45,7% das intenções de voto, enquanto Wagner aparece com 35,7%.

Na eleição de 2026, cada estado elegerá dois senadores, o que amplia o número de vagas em disputa no estado.

Na sequência, o ex-ministro da Cidadania João Roma (PL) soma 23,8% e o senador Angelo Coronel (PSD) tem 13,4%.

Outros nomes como Márcio Marinho, Adolfo Viana, Marcelo Nilo e Zé Cocá não passam de 10% cada. Cerca de 6,6% não sabem ou não opinaram, enquanto 14,9% afirmam que vão votar em branco ou nulo.

Em um segundo cenário, sem Angelo Coronel, o percentual de intenções de votos dos nomes não apresentam grande alteração, com Costa e Wagner na liderança.

A pesquisa Paraná foi realizada com 1620 entrevistados no estado da Bahia, entre os dias 25 e 29 de julho de 2025. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

Cenários para o Senado em 2026

Cenário 1

Rui Costa: 44,5%

Jaques Wagner: 34,4%

João Roma: 23,8%

Angelo Coronel: 13,4%

Márcio Marinho: 7,0%

Adolfo Viana: 6,0%

Marcelo Nilo: 4,8%

Zé Cocá: 4,6%

Não sabe/ Não opinou: 6,6%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 14,9%

Cenário 2