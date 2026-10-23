Que horas termina o debate da Globo? Veja duração do encontro entre Lula e Flávio Bolsonaro

RESUMO ＋ O debate da Globo entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) começa às 21h20 desta sexta-feira, 23 de outubro, e deve durar pelo menos duas horas. O encontro será o último confronto direto entre os candidatos antes do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo, 25. A transmissão será feita pela TV Globo, GloboNews, g1 e Globoplay, com mediação de César Tralli. A emissora terá uma equipe de mais de 30 jornalistas para checar as declarações, mas os resultados serão publicados apenas em plataformas jornalísticas, sem intervenções ao vivo na TV.

O debate da Globo entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) deve durar, no mínimo, duas horas, segundo a programação oficial da emissora. O encontro começa por volta das 21h20 da sexta-feira, 23, logo após o Jornal Nacional. A próxima atração, o Jornal da Globo, tem previsão de começar às 23h30.

A Globo não informou um horário exato de encerramento.

O confronto será o último entre os dois candidatos antes do segundo turno, marcado para domingo, 25. A votação vai das 8h às 17h, no horário de Brasília.

Lula e Flávio chegam ao debate depois de um primeiro turno apertado. No domingo, 4, o senador do PL teve 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% do presidente e candidato à reeleição, segundo os dados do TSE. A diferença foi de 1,87 ponto percentual, cerca de 2,2 milhões de votos.

Onde assistir ao debate da Globo?

O debate será transmitido ao vivo dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com mediação do jornalista César Tralli. Para acompanhar, você pode escolher entre:

TV Globo

GloboNews

g1

Globoplay

Depois da transmissão, a íntegra ficará disponível no Globoplay e no g1.

Por causa do horário do debate, a Globo não vai exibir a novela Quem Ama Cuida nem o Globo Repórter nesta sexta-feira, 23.

Que horas começa o debate?

O encontro começa por volta das 21h20 da sexta-feira, 23, logo após o Jornal Nacional.

Quais são as regras do debate?

A emissora dividiu o encontro em quatro blocos de perguntas e respostas, mais as considerações finais. Três blocos têm temas determinados e um é de tema livre.

A ordem das perguntas será definida em sorteios feitos ao vivo pelo mediador.

1º bloco: seis rodadas sobre as diferentes regiões do país e um tema prioritário nacional. Cada candidato tem três minutos por rodada, divididos entre pergunta e réplica ou resposta e tréplica.

seis rodadas sobre as diferentes regiões do país e um tema prioritário nacional. Cada candidato tem três minutos por rodada, divididos entre pergunta e réplica ou resposta e tréplica. 2º e 3º blocos: os candidatos escolhem entre os temas apresentados no telão para fazer as perguntas, com a mesma divisão de tempo.

os candidatos escolhem entre os temas apresentados no telão para fazer as perguntas, com a mesma divisão de tempo. 4º bloco: tema livre. Cada candidato tem oito minutos de fala, sem limite de intervenções.

Os candidatos poderão circular pelo palco?

Nos três primeiros blocos, quem estiver com a palavra poderá se movimentar pelo cenário. O adversário precisa ficar no púlpito até a sua vez de falar. No quarto bloco, cada candidato pode circular livremente pelo seu lado do estúdio.

A regra muda a dinâmica do debate da Band, realizado no domingo, 18. Na ocasião, Flávio se posicionou atrás de Lula em vários momentos enquanto o presidente falava.

Vai ter checagem de fatos?

Depois do debate da Band, cresceu na internet um movimento pedindo que a Globo fizesse a checagem de fatos em tempo real. Redes sociais e petições públicas cobraram a emissora, depois que informações equivocadas ou sem fonte passaram sem correção durante a transmissão.

A verificação ao vivo é adotada, por exemplo, em debates nos Estados Unidos. Nesse modelo, os moderadores recebem dados de profissionais de checagem e intervêm quando um candidato é impreciso.

Na quinta-feira, 22, a Globo informou que uma equipe com mais de 30 jornalistas vai verificar as falas de Lula e Flávio.

Os resultados não serão exibidos na TV. As primeiras checagens saem nos sites do g1 (Fato ou Fake), de O Globo, do Valor Econômico e do Extra, além da rádio CBN, ainda durante o debate. O trabalho segue pela madrugada.

Opiniões, ofensas e previsões sobre acontecimentos futuros ficam de fora da checagem.

Quais temas devem aparecer no debate?

O Bolsa Família deve estar entre os principais assuntos. Na segunda-feira, 19, Daniella Marques, coordenadora econômica do plano de governo de Flávio, disse que um eventual governo do senador pretende criar uma regra de transição de dois anos para beneficiários que conseguirem emprego com carteira assinada ou abrirem um negócio.

Aliados de Lula passaram a acusar Flávio de querer acabar com o programa em dois anos, o que o senador nega.

A segurança pública também deve ter espaço. Flávio defende classificar facções criminosas como organizações narcoterroristas e ampliar vagas no sistema penitenciário. Lula destaca a PEC da Segurança Pública, que amplia a coordenação federal no combate ao crime.

Terras raras, a relação com os Estados Unidos e o caso do Banco Master, que envolve o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, também podem voltar à discussão.

Por que o debate é importante?

Este é o último encontro direto entre os dois candidatos antes de os eleitores voltarem às urnas. Até agora, Lula e Flávio ficaram frente a frente uma única vez, no debate da Band.

No primeiro turno, eles não se enfrentaram. O debate da Globo marcado para quinta-feira, 1º, foi cancelado depois que Lula avisou que não iria e Flávio desistiu horas antes, alegando interferência judicial nas regras do programa.

O debate da Band, por sua vez, foi marcado por acusações e provocações, com pouco espaço para propostas.

É importante lembrar que as pesquisas mostram uma disputa apertada. O Datafolha, por exemplo, aponta Flávio com 51% dos votos válidos e Lula com 49%, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, segundo a Band.

O que acontece depois do debate?

Ao fim do encontro, cada candidato poderá dar uma entrevista coletiva de 10 minutos na sala de imprensa. Pelo sorteio, Lula fala primeiro e Flávio depois.

Na sequência, o Jornal da Globo, com Renata Lo Prete, entra no ar com entrevistas com os candidatos e análises de comentaristas políticos. A GloboNews também exibe a Central das Eleições, com Natuza Nery.

O segundo turno acontece dois dias depois, no domingo, 25.