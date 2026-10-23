Lançamentos musicais da semana: Amy Winehouse, LISA, John Legend e mais; veja a lista

Lançamentos musicais desta sexta-feira: a semana traz lançamentos inéditos, projetos ao vivo e relançamentos de artistas de diferentes gerações (Chris Christoforou / Colaborador/Getty Images)
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Publicado em 23 de outubro de 2026 às 09h40.
Esta sexta-feira, 23, chega com novidades para diferentes públicos. Entre os destaques estão os novos projetos de LISA, John Legend e Anderson .Paak, além de lançamentos de rock, produções independentes e edições comemorativas de discos conhecidos.
A programação também inclui nomes como My Chemical Romance, Amy Winehouse e De La Soul. Confira os principais lançamentos musicais previstos para esta sexta-feira.
A cantora LISA, integrante do BLACKPINK, lança o EP "PRESS PLAY", um dos destaques do K-pop nesta semana. O projeto chega em um momento de expansão da carreira solo da artista, que combina referências do pop com elementos de hip-hop e performances voltadas para o mercado internacional. A cantora também lançou um documentário nos cinemas neste mês, chamado "Always Lalisa".
John Legend lança "Muse", seu novo álbum de estúdio, produzido integralmente por Pharrell Williams. O disco chega após a divulgação dos singles "Daylight" e "Fireflies", que anteciparam a sonoridade do projeto. A colaboração explora influências do R&B, soul, gospel, afrobeat e hip-hop, marcando a primeira parceria entre os dois artistas em um álbum completo.
A parceria entre Anderson .Paak e Cordae chega às plataformas com o álbum "Heavy Is the Crown". O trabalho aproxima dois artistas com trajetórias distintas no hip-hop: .Paak transita entre rap, soul, funk e R&B, enquanto Cordae ganhou espaço com composições e interpretações ligadas ao rap contemporâneo.
O clássico "Back to Black", de Amy Winehouse, recebe uma edição especial de 20 anos. O relançamento celebra o álbum que consolidou a cantora britânica internacionalmente, com faixas como "Rehab", "You Know I'm No Good" e a música que dá nome ao disco.
A edição comemorativa reúne o álbum original e materiais adicionais, incluindo demos, lados B e gravações ao vivo. O material também terá novas notas de encarte, com comentários dos produtores e amigos de Winehouse, Mark Ronson e Salaam Remi. A edição inclui fotos inéditas feitas por Mischa Richter e Alex Lake, que participaram do projeto visual da embalagem original.
Os fãs de rock também têm motivo para acompanhar a sexta-feira. O My Chemical Romance lança uma edição deluxe de 20 anos de "The Black Parade", disco de 2006 que se tornou um dos trabalhos mais representativos do emo e do rock alternativo daquela década.
A edição especial reúne as 14 faixas originais do álbum e acrescenta seis músicas bônus. Três delas são lados B lançados anteriormente: “Heaven Help Us”, “Kill All Your Friends” e “My Way Home Is Through You”. As outras três são gravações ao vivo do show realizado em Hoboken: “Dead!”, “The Sharpest Lives” e “Someone Out There Loves You”, que chegam pela primeira vez aos formatos físicos e às plataformas de streaming.
O grupo de hip-hop De La Soul também aparece na programação com uma edição comemorativa de 30 anos de "Stakes Is High", originalmente lançado em 1996.
O álbum marcou uma fase importante da carreira do trio, conhecido pela abordagem criativa das batidas, pelo uso de samples e pelas letras que discutem questões sociais e a própria cultura hip-hop.