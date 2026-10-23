Lançamentos musicais da semana: Amy Winehouse, LISA, John Legend e mais; veja a lista

Esta sexta-feira, 23, chega com novidades para diferentes públicos. Entre os destaques estão os novos projetos de LISA, John Legend e Anderson .Paak, além de lançamentos de rock, produções independentes e edições comemorativas de discos conhecidos.

A programação também inclui nomes como My Chemical Romance, Amy Winehouse e De La Soul. Confira os principais lançamentos musicais previstos para esta sexta-feira.

LISA apresenta novo projeto solo

A cantora LISA, integrante do BLACKPINK, lança o EP "PRESS PLAY", um dos destaques do K-pop nesta semana. O projeto chega em um momento de expansão da carreira solo da artista, que combina referências do pop com elementos de hip-hop e performances voltadas para o mercado internacional. A cantora também lançou um documentário nos cinemas neste mês, chamado "Always Lalisa".

John Legend lança álbum com Pharrell Williams

John Legend lança "Muse", seu novo álbum de estúdio, produzido integralmente por Pharrell Williams. O disco chega após a divulgação dos singles "Daylight" e "Fireflies", que anteciparam a sonoridade do projeto. A colaboração explora influências do R&B, soul, gospel, afrobeat e hip-hop, marcando a primeira parceria entre os dois artistas em um álbum completo.

Anderson .Paak e Cordae unem forças no hip-hop

A parceria entre Anderson .Paak e Cordae chega às plataformas com o álbum "Heavy Is the Crown". O trabalho aproxima dois artistas com trajetórias distintas no hip-hop: .Paak transita entre rap, soul, funk e R&B, enquanto Cordae ganhou espaço com composições e interpretações ligadas ao rap contemporâneo.

Amy Winehouse ganha edição comemorativa

O clássico "Back to Black", de Amy Winehouse, recebe uma edição especial de 20 anos. O relançamento celebra o álbum que consolidou a cantora britânica internacionalmente, com faixas como "Rehab", "You Know I'm No Good" e a música que dá nome ao disco.

A edição comemorativa reúne o álbum original e materiais adicionais, incluindo demos, lados B e gravações ao vivo. O material também terá novas notas de encarte, com comentários dos produtores e amigos de Winehouse, Mark Ronson e Salaam Remi. A edição inclui fotos inéditas feitas por Mischa Richter e Alex Lake, que participaram do projeto visual da embalagem original.

My Chemical Romance revisita 'The Black Parade'

Os fãs de rock também têm motivo para acompanhar a sexta-feira. O My Chemical Romance lança uma edição deluxe de 20 anos de "The Black Parade", disco de 2006 que se tornou um dos trabalhos mais representativos do emo e do rock alternativo daquela década.

A edição especial reúne as 14 faixas originais do álbum e acrescenta seis músicas bônus. Três delas são lados B lançados anteriormente: “Heaven Help Us”, “Kill All Your Friends” e “My Way Home Is Through You”. As outras três são gravações ao vivo do show realizado em Hoboken: “Dead!”, “The Sharpest Lives” e “Someone Out There Loves You”, que chegam pela primeira vez aos formatos físicos e às plataformas de streaming.

De La Soul celebra três décadas de 'Stakes Is High'

O grupo de hip-hop De La Soul também aparece na programação com uma edição comemorativa de 30 anos de "Stakes Is High", originalmente lançado em 1996.

O álbum marcou uma fase importante da carreira do trio, conhecido pela abordagem criativa das batidas, pelo uso de samples e pelas letras que discutem questões sociais e a própria cultura hip-hop.