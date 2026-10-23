RESUMO ＋ A pesquisa Alfa Inteligência, divulgada nesta sexta-feira, 23, mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 52% dos votos válidos no segundo turno das eleições 2026, contra 48% de Lula (PT). Nos votos totais, o senador registra 49,9%, ante 46% do presidente. A diferença entre os candidatos passou de 2,9 para 3,9 pontos percentuais em relação ao levantamento de terça-feira, 20. A votação será realizada no domingo, 25.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 52% dos votos válidos na simulação do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, contra 48% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo a nova pesquisa Alfa Inteligência, divulgada nesta sexta-feira, 23.

A diferença entre os candidatos aumentou, dentro da margem de erro, em relação ao levantamento divulgado na terça-feira, 20, a dois dias da votação do segundo turno.

No levantamento anterior, o candidato do PL aparecia com 51,5% e agora registra 52%, enquanto Lula tinha 48,5% e oscilou para 48%.

Os votos válidos excluem brancos, nulos e indecisos e são utilizados pela Justiça Eleitoral para determinar o resultado das eleições.

A margem de erro da pesquisa é de 1,9 ponto percentual, para mais ou para menos.

Nos votos totais, Flávio Bolsonaro aparece com 49,9% das intenções de voto, contra 46% de Lula. A distância entre os dois passou de 2,9 para 3,9 pontos percentuais.

Na comparação com a rodada anterior, o senador oscilou de 48,8% para 49,9%, enquanto o presidente passou de 45,9% para 46%.

Na pesquisa estimulada, 2% dos entrevistados afirmam que votarão em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. Outros 2,1% não souberam ou não responderam.

Lula lidera no Nordeste e Flávio tem vantagem no Sudeste

A pesquisa também analisou as intenções de voto por região do país. Lula aparece numericamente à frente de Flávio Bolsonaro apenas no Nordeste, com 61%, contra 35% do senador.

No Sudeste, maior colégio eleitoral do país, Flávio registra 56% das intenções de voto, ante 40% de Lula.

No Sul, o senador aparece com 53%, contra 40% do presidente. No Centro-Oeste, os percentuais são de 62% para Flávio e 37% para Lula.

Na região Norte, Flávio marca 50%, ante 45% do petista.

O levantamento também mostra Flávio Bolsonaro numericamente à frente entre os homens e os eleitores de maior renda, enquanto Lula registra percentuais superiores entre as mulheres e os entrevistados com renda de até dois salários mínimos.

Entre os homens, o senador aparece com 53%, contra 43% do presidente. Já entre as mulheres, Lula tem 49%, ante 47% de Flávio.

No recorte por renda, Lula registra 52% entre os eleitores que recebem até dois salários mínimos, contra 44% de Flávio. Entre os entrevistados com renda superior a cinco salários mínimos, o senador aparece com 56%, ante 40% do petista.

A pesquisa aponta ainda que Flávio tem 58% das intenções de voto entre os evangélicos, contra 38% de Lula. Entre os católicos, os dois candidatos registram 48%.

Pesquisa espontânea mostra Flávio com 48% e Lula com 43%

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Flávio Bolsonaro registra 48% das intenções de voto, contra 43% de Lula.

Em relação ao levantamento anterior, o senador passou de 47% para 48%, enquanto o presidente permaneceu com 43%.

Outros 3% afirmam que votarão em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, e 6% não souberam ou não responderam.

Como está a rejeição de Lula e Flávio Bolsonaro?

A pesquisa também mediu a rejeição dos dois candidatos. Segundo o levantamento, 45% dos eleitores afirmam que não votariam em Lula de jeito nenhum, enquanto 44% dizem o mesmo sobre Flávio Bolsonaro.

Em relação à pesquisa de terça-feira, a rejeição do senador passou de 45% para 44%. No caso do presidente, o percentual variou de 46% para 45%.

Na comparação com julho, a rejeição a Flávio Bolsonaro passou de 59% para 44%, enquanto a de Lula variou de 48% para 45%.

O levantamento também questionou os eleitores sobre a possibilidade de votar nos candidatos.

Cerca de 42% afirmam que votariam com certeza em Flávio Bolsonaro, ante 40% na pesquisa anterior. Outros 8% dizem que poderiam votar no senador.

No caso de Lula, 39% afirmam que votariam com certeza, ante 37% na rodada anterior. Outros 9% admitem a possibilidade de votar no presidente.

A pesquisa Alfa Inteligência ouviu 2.700 eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 18 e 22 de outubro, por meio de entrevistas presenciais nas cinco regiões do país.

A margem de erro informada é de 1,9 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O registro indicado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-08496/2026.