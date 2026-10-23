Debate: petição que pede checagem ao vivo já acumula mais de 1 milhão de assinaturas
Colaboradora
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 07h00.
O último debate entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidatos à presidência da República no segundo turno das eleições de 2026, será realizado nesta sexta-feira, 23, pela TV Globo. O encontro está marcado para as 21h20, logo após o Jornal Nacional, e será transmitido ao vivo pela emissora, pela GloboNews e pelo g1.
O público também poderá acompanhar o conteúdo pelo Globoplay, e a íntegra ficará disponível após a exibição.
Com mediação do jornalista César Tralli, o debate será realizado nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e ocorrerá dois dias antes da votação do segundo turno, marcada para domingo, 25 de outubro. As campanhas dos dois candidatos confirmaram presença e assinaram as regras estabelecidas pela emissora.
O formato prevê três momentos de discussão, além das considerações finais dos candidatos.
No primeiro bloco, os candidatos vão debater as cinco regiões do Brasil. Uma região será sorteada por vez, e um dos participantes deverá formular uma pergunta ao adversário sobre o local sorteado.
No segundo bloco, os candidatos poderão escolher seis entre dez temas apresentados pela produção em um telão.
No terceiro bloco, o tema será livre, permitindo que os candidatos escolham os assuntos que desejam discutir. Ao final, cada um terá espaço para as considerações finais.
O eleitor poderá acompanhar o debate presidencial ao vivo na TV aberta e também pelo site do G1 e no Globoplay.
O debate entre Lula e Flávio Bolsonaro será realizado na sexta-feira, 23 de outubro, após o Jornal Nacional, às 21h20 (horário de Brasília).
Debate da Globo terá
O debate presidencial a ser realizado na sexta-feira pela TV Globo não terá a checagem ao vivo, durante a transmissão televisiva.
A emissora, no entanto, anunciou que realizará a verificação das falas dos candidatos em tempo real, por meio do portal G1.
Um abaixo-assinado circulou pelas redes sociais pedindo que a TV Globo adote um sistema de checagem de fatos em tempo real durante o debate presidencial de sexta-feira. Criada em 19 de outubro, a petição já acumula mais de 1 milhão de assinaturas.
Os signatários solicitam que a emissora esclareça, durante a transmissão, declarações dos candidatos que apresentem informações incorretas ou distorçam dados.
Entre as propostas estão a exibição de esclarecimentos quando houver evidências suficientes, a apresentação de correções contextualizadas e a distinção entre fatos comprovados, afirmações falsas e informações que ainda precisem de apuração.
A iniciativa ganhou força após o debate entre Lula e Flávio Bolsonaro, promovido pela Band no domingo, 18. Na justificativa, a petição afirma que o encontro foi marcado por desinformação e defende que o público tenha acesso a informações verificadas no momento em que as declarações são feitas, em vez de depender apenas de correções posteriores.
Outra definição da emissora diz respeito à circulação dos candidatos pelo cenário. Nos três primeiros blocos, de um total de quatro, apenas o presidenciável que estiver com a palavra poderá se movimentar livremente, enquanto o adversário deverá permanecer em seu púlpito. No quarto e último bloco, ambos poderão circular, mas restritos aos seus respectivos lados do cenário.
A nova regra também atendeu a uma exigência da campanha de Lula, que se incomodou com a estratégia de Flávio Bolsonaro no debate da TV Bandeirantes de se posicionar atrás do petista no enquadramento das câmeras, fazendo gestos de reprovação durante suas falas.