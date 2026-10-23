O último debate entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidatos à presidência da República no segundo turno das eleições de 2026, será realizado nesta sexta-feira, 23, pela TV Globo. O encontro está marcado para as 21h20, logo após o Jornal Nacional, e será transmitido ao vivo pela emissora, pela GloboNews e pelo g1.

O público também poderá acompanhar o conteúdo pelo Globoplay, e a íntegra ficará disponível após a exibição.

Com mediação do jornalista César Tralli, o debate será realizado nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e ocorrerá dois dias antes da votação do segundo turno, marcada para domingo, 25 de outubro. As campanhas dos dois candidatos confirmaram presença e assinaram as regras estabelecidas pela emissora.

Quais são as regras da Globo?

O formato prevê três momentos de discussão, além das considerações finais dos candidatos.

No primeiro bloco, os candidatos vão debater as cinco regiões do Brasil. Uma região será sorteada por vez, e um dos participantes deverá formular uma pergunta ao adversário sobre o local sorteado.

No segundo bloco, os candidatos poderão escolher seis entre dez temas apresentados pela produção em um telão.

No terceiro bloco, o tema será livre, permitindo que os candidatos escolham os assuntos que desejam discutir. Ao final, cada um terá espaço para as considerações finais.

Onde assistir ao vivo ao debate da Globo?

O eleitor poderá acompanhar o debate presidencial ao vivo na TV aberta e também pelo site do G1 e no Globoplay.

g1: transmissão simultânea

TV Globo: após o Jornal Nacional;

GloboNews: transmissão simultânea;

Globoplay: entrevista completa disponível após a exibição;

Qual horário do debate da Globo?

O debate entre Lula e Flávio Bolsonaro será realizado na sexta-feira, 23 de outubro, após o Jornal Nacional, às 21h20 (horário de Brasília).

Debate da Globo terá

Debate terá checagem ao vivo?

O debate presidencial a ser realizado na sexta-feira pela TV Globo não terá a checagem ao vivo, durante a transmissão televisiva.

A emissora, no entanto, anunciou que realizará a verificação das falas dos candidatos em tempo real, por meio do portal G1.

Um abaixo-assinado circulou pelas redes sociais pedindo que a TV Globo adote um sistema de checagem de fatos em tempo real durante o debate presidencial de sexta-feira. Criada em 19 de outubro, a petição já acumula mais de 1 milhão de assinaturas.

Os signatários solicitam que a emissora esclareça, durante a transmissão, declarações dos candidatos que apresentem informações incorretas ou distorçam dados.

Entre as propostas estão a exibição de esclarecimentos quando houver evidências suficientes, a apresentação de correções contextualizadas e a distinção entre fatos comprovados, afirmações falsas e informações que ainda precisem de apuração.

A iniciativa ganhou força após o debate entre Lula e Flávio Bolsonaro, promovido pela Band no domingo, 18. Na justificativa, a petição afirma que o encontro foi marcado por desinformação e defende que o público tenha acesso a informações verificadas no momento em que as declarações são feitas, em vez de depender apenas de correções posteriores.

Circulação pelo palco

Outra definição da emissora diz respeito à circulação dos candidatos pelo cenário. Nos três primeiros blocos, de um total de quatro, apenas o presidenciável que estiver com a palavra poderá se movimentar livremente, enquanto o adversário deverá permanecer em seu púlpito. No quarto e último bloco, ambos poderão circular, mas restritos aos seus respectivos lados do cenário.

A nova regra também atendeu a uma exigência da campanha de Lula, que se incomodou com a estratégia de Flávio Bolsonaro no debate da TV Bandeirantes de se posicionar atrás do petista no enquadramento das câmeras, fazendo gestos de reprovação durante suas falas.