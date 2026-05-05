Como uma mercearia se tornou o maior supermercado da Paraíba e fatura R$ 860 milhões

A Paraíba tem um dos mercados mais pulverizados do Nordeste no varejo alimentar. Diferentemente de Pernambuco ou Ceará, em que existem operadores com mais de um bilhão de reais de faturamento, o estado paraibano tem como líder uma rede que ainda não cruzou a barreira do bilhão. O resultado é um cenário de competição entre operadores médios, sem dominância clara de uma única empresa.

As dez maiores redes da Paraíba somaram 3,3 bilhões de reais em faturamento em 2025, segundo o Ranking ABRAS 2026. A líder é o BeMais Supermercados, da Gomes Paixão & Cia, com 860 milhões de reais. Em segundo aparece o Farias Supermercados, com 601 milhões de reais, e em terceiro a Rede Paraíba de Supermercados, com 539 milhões de reais.

A entrada do Nordestão potiguar no mercado paraibano em 2021, com a primeira loja do SuperFácil em João Pessoa, é a expressão mais visível da pressão sobre os operadores locais. Soma-se a isso a presença crescente do Grupo Mateus, do Maranhão, em movimento de expansão pelo Nordeste.

A pulverização tem origem em uma característica do varejo paraibano: a forte presença de redes em cidades médias, especialmente Guarabira, no agreste, e Campina Grande. Esses operadores cresceram lentamente, com lojas pequenas e mix adaptado à realidade local, modelo que dificulta consolidação rápida em comparação a outros estados nordestinos.

Quais são os 10 maiores supermercados da Paraíba

Saiba o faturamento das principais redes do estado:

Gomes Paixão & Cia. Ltda. (BeMais Supermercados): R$ 860 milhões

Farias Supermercados Eireli: R$ 601 milhões

Rede Paraíba de Supermercados: R$ 539 milhões

Rede Menor Preço Supermercado Ltda.: R$ 501 milhões

Mercadinho Cestão Ltda.: R$ 176 milhões

Barbosa e Souza Comércio de Alimentos Ltda.: R$ 128 milhões

Rei da Economia Comércio Varejista de Alimentos Eireli: R$ 125 milhões

Padaria e Pastelaria Brasil Ltda.: R$ 122 milhões

Supernovo Atacarejo Ltda.: R$ 122 milhões

Real Supermercado Comércio Varejista de Alimentos Ltda.: R$ 107 milhões

Qual a história do BeMais Supermercados, líder da Paraíba

BeMais: supermercado é líder de mercado na Paraíba (Redes Sociais/Reprodução)

O BeMais Supermercados, operado pela Gomes Paixão & Cia, é a maior rede de varejo alimentar da Paraíba, segundo o Ranking ABRAS 2026, com 860 milhões de reais de faturamento em 2025. A empresa ocupa a 104ª posição nacional e tem sede em João Pessoa.

A história começa em 1994, quando os irmãos Raílton e Ronaldo Cardoso da Costa fundaram a operação. A primeira loja foi pequena, no formato de mercearia de bairro, voltada para o público popular de João Pessoa. O foco em zonas residenciais menos atendidas por grandes redes nacionais sustentou o crescimento da operação nas duas primeiras décadas.

A rede ganhou escala nos anos 2000 e 2010, com aberturas sucessivas em João Pessoa. A operação se manteve estritamente concentrada na capital paraibana até 2024, quando inaugurou a primeira loja fora da cidade — em Guarabira, no agreste, segundo maior centro econômico do estado. Esse passo marcou a transição da rede de operadora local para player com ambição estadual.

Hoje, o BeMais opera com 13 lojas em João Pessoa e Guarabira e gera cerca de 2.000 empregos diretos. A administração permanece familiar, com Raílton Cardoso da Costa e Ronaldo Cardoso da Costa como sócios-administradores.

A rede integra a 13ª colocação no ranking de operadores supermercadistas do Nordeste e busca diversificar o portfólio com novas bandeiras voltadas a diferentes faixas de público.