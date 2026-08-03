Real Time Big Data: Lula tem 60% e Flávio Bolsonaro, 23%, no 1º turno em Sergipe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com folga a disputa presidencial no estado de Sergipe, segundo pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 3.

No cenário estimulado de primeiro turno, o petista registra 60% das intenções de voto, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), com 23%. A pesquisa possui margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Entre os demais nomes testados no levantamento, Renan Santos (Missão) pontua com 5%, enquanto o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), atinge 3%. Romeu Zema (Novo) e Augusto Cury (Avante) registram 1% cada.

Outros candidatos, Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Leonardo Avalanche (PRTB), somam 1%. Votos nulos e em branco representam 3%, mesmo índice dos eleitores que não sabem ou não responderam.

Segundo turno, rejeição e avaliação do governo

Em uma simulação de confronto direto no segundo turno entre os dois candidatos mais bem posicionados, o cenário estadual permanece amplamente favorável ao atual mandatário.

Lula vence com 63% da preferência do eleitorado sergipano, contra 27% de Flávio Bolsonaro. Os eleitores que declaram voto nulo ou em branco somam 6%, e 4% não souberam responder.

O desempenho eleitoral reflete os índices de rejeição múltipla captados pelo levantamento estadual. Flávio Bolsonaro lidera a rejeição com 55%, indicando que mais da metade do eleitorado de Sergipe não votaria no senador de forma alguma.

Lula é rejeitado por 32%, seguido por Ronaldo Caiado com 29%, Renan Santos com 26% e Romeu Zema com 22%.

A força do PT no estado é ancorada na forte avaliação da atual gestão executiva. A pesquisa indica que 64% dos eleitores aprovam o trabalho de Lula, enquanto 33% desaprovam.

Quando questionados sobre a classificação do governo de forma específica, 40% avaliam como ótimo ou bom, 30% como regular e 27% classificam a gestão como ruim ou péssima.

A pesquisa RealTime Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 28 de julho e 01 de agosto de 2026, por meio de questionário estruturado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo BR-07696/2026.