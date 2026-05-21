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Real Time Big Data: Lula lidera 1º turno e empata com Flávio e Zema no 2º turno em Minas

De acordo com o levantamento, Lula tem 35% das intenções de voto em um cenário estimulado de primeiro turno. O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece 29%

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 21 de maio de 2026 às 13h51.

Última atualização em 21 de maio de 2026 às 14h01.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera cenário de primeiro turno para a presidência da República entre eleitores de Minas Gerais, segundo a pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada nesta quinta-feira, 21.

No segundo turno, o petista empata com dois nomes da direita.

De acordo com o levantamento, Lula tem 35% das intenções de voto em um cenário estimulado de primeiro turno. O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 29%.

Quem aparece em terceiro lugar é o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 17% das intenções de voto.

Renan Santos (Missão) tem 3%. Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 2%, e Augusto Cury (Avante) com 1%.

Os candidatos Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Cabo Daciolo (Mobiliza) e Aldo Rebelo (DC) não pontuaram no estado.

Segundo turno

A pesquisa simulou dois cenários possíveis de segundo turno.

O presidente Lula tem 44% das intenções de voto contra Flávio Bolsonaro, que registra 40%. Tanto os votos brancos e nulos quanto os eleitores que não souberam ou não quiseram responder somam 8%.

Já contra o ex-governador mineiro, Lula e Zema empatam com 42% cada. Nesta situação, 9% do eleitorado não soube ou não quis responder, e 7% votariam branco ou nulo.

Rejeição e aprovação

O levantamento também mediu o índice de rejeição dos pré-candidatos. Neste indicador, Flávio Bolsonaro fica na frente com 43%, seguido de perto pelo presidente Lula, com 42%.

Cabo Daciolo ficou em terceiro lugar, com 37% de rejeição. Zema tem 35%. Ronaldo Caiado tem 31%. Aldo Rebelo e Costa Pimenta têm 30% cada um. Renan Santos aparece com 29% de rejeição.

Augusto Cury tem 26%, e Samara Martins, 25%. Edmilson Costa e Hertz Dias aparecem com 22% de rejeição cada.

Apesar de ter certo favoritismo no estado, 54% do eleitorado mineiro desaprova a gestão de Lula como presidente. Outros 44% aprovam e 2% não sabem responder.

Na questão qualitativa, 44% avaliam o mandato como ruim ou péssimo, 35% como ótimo ou bom e 20% como regular.

O instituto Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores de Minas Gerais entre os dias 19 e 20 de maio. As respostas têm índice de confiança de 95%, com dois pontos percentuais de margem de erro para mais ou para menos. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-07114/2026.

Real Time Big Data em Minas Gerais (maio de 2026)

1º turno presidencial em Minas Gerais

  • Lula: 35%
  • Flávio Bolsonaro: 29%
  • Romeu Zema: 17%
  • Renan Santos: 3%
  • Ronaldo Caiado: 2%
  • Augusto Cury: 1%
  • Nulo/Branco: 6%
  • NS/NR: 7%

2º turno presidencial em Minas Gerais (Cenário 1)

  • Lula: 44%
  • Flávio Bolsonaro: 40%
  • Nulo/Branco: 8%
  • NS/NR: 8%

2º turno presidencial em Minas Gerais (Cenário 2)

  • Lula: 42%
  • Romeu Zema: 42%
  • Nulo/Branco: 7%
  • NS/NR: 9%
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