Real Time Big Data indica disputa acirrada no Senado pelo Rio Grande do Sul

A disputa pelas duas cadeiras do Rio Grande do Sul no Senado nas eleições deste ano deve ser acirrada, segundo pesquisa feita pelo Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 17.

O levantamento mostra pré-candidatos empatados, chegando a ter quatro políticos com o mesmo índice em um dos cenários testados.

No primeiro cenário estimulado - ou seja, quando os pesquisadores apresentam a lista de nomes dos possíveis candidatos - Manuela D'Ávila (Psol) e Marcel Van Hattem (Novo) aparecem empatados, com 18% cada. Ao considerar a margem de erro de 2 pontos percentuais, os dois também estão empatados com Sanderson (PL), que aparece com 17%.

Já em outro cenário, D'Ávila, Van Hattem, Sanderson e o atual governador Eduardo Leite (PSD) aparecem empatados, com 16% cada. Dentro da margem de erro, o deputado Paulo Pimenta (PT) também aparece tecnicamente empatado, apesar de ter registrado 13% das intenções de voto.

Na pesquisa, foram consolidados os dados de primeiro e segundo votos para as duas vagas do Senado no Rio Grande do Sul.

A Real Time Big Data foi feita entre 14 e 16 de março de 2026, com 1.500 entrevistas feitas com eleitores do Rio Grande do Sul. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Pesquisa para senador no Rio Grande do Sul - Real Time Big Data (Março 2026)

Cenário 1

Manuela D'Ávila (Psol) - 18%

Marcel Van Hattem (Novo) - 18%

Sanderson (PL) - 17%

Paulo Pimenta (PT) - 13%

Germano Rigotto (MDB) - 12%

Nulo/branco - 12%

Não sabe/não respondeu - 10%

Cenário 2