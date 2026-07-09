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Real Time Big Data: Caiado tem 37%, Lula, 27%, e Flávio, 25%, no 1º turno em Goiás

Vantagem de Caiado entre os eleitores do estado que governou por oito anos é de 10 pontos percentuais

(Um Brasil/Divulgação)

(Um Brasil/Divulgação)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 9 de julho de 2026 às 13h01.

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), lidera a corrida pela Presidência da República entre os eleitores goianos, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 9.

No cenário estimulado, Caiado registra 37% das intenções de voto, dez pontos percentuais à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que aparece com 27%.[/grifar]

Na sequência está o senador Flávio Bolsonaro (PL), com 25% das intenções de voto, tecnicamente empatado com Lula na segunda posição.

Renan Santos (Missão) registra 3%, enquanto Romeu Zema (Novo), Aécio Neves (PSDB), Joaquim Barbosa (DC) e Augusto Cury (Avante) aparecem com 1% cada. Os votos nulos e brancos somam 2%, e outros 1% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder.

O levantamento informa ainda que os pré-candidatos Cabo Daciolo (Mobiliza), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB) somaram, juntos, 1% das intenções de voto e foram agrupados na categoria "outros".

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Ronaldo Caiado também lidera, com 20% das citações. Lula aparece com 18%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 15%. Renan Santos registra 2%, enquanto Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro são lembrados por 1% cada. Outros nomes somam 2%, os votos nulos e brancos chegam a 5% e 36% dos entrevistados afirmaram não saber ou preferiram não responder.

Segundo turno, rejeição e avaliação do governo Lula

A pesquisa também simulou um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Nesse cenário, o senador do PL venceria o presidente por 56% a 33% entre os eleitores goianos. Os votos nulos e brancos representam 5%, enquanto 6% não souberam ou não responderam.

O levantamento mediu ainda a rejeição aos possíveis candidatos à Presidência. Lula lidera esse indicador, com 57%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 40%, e Aécio Neves, com 39%. Cabo Daciolo registra 35%, Joaquim Barbosa 34% e Romeu Zema 31%.

Na sequência aparecem Rui Costa Pimenta e Augusto Cury, ambos com 25%, Renan Santos com 24%, Ronaldo Caiado e Edmilson Costa com 23% cada, além de Hertz Dias e Samara Martins, ambos com 22%. Apenas 2% dos entrevistados afirmaram que poderiam votar em todos os candidatos, enquanto 1% não respondeu.

A pesquisa também avaliou a administração do presidente Lula entre os eleitores goianos. O levantamento aponta que 59% desaprovam o governo federal, enquanto 40% aprovam a gestão. Outros 1% não responderam.

Na avaliação qualitativa, 52% classificam o governo como ruim ou péssimo, 25% consideram a administração ótima ou boa e 22% avaliam a gestão como regular. Apenas 1% não soube ou preferiu não responder.

O Instituto Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores em Goiás entre os dias 7 e 8 de julho de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número GO-03751/2026

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Ronaldo Caiado

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