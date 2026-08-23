Casual
Guia de Viagens100 MELHORES RESTAURANTESVINHOSTURISMORELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

A Suécia pode ser a nova potência do vinho mundial?

Depois de vencer uma degustação às cegas contra rótulos consagrados e chegar à mesa do banquete do Nobel, produtores tentam transformar um resultado pontual em identidade regional

Um rótulo da Kullabergs Vingård, vinícola que colocou a Suécia no centro das atenções do mercado internacional de vinhos (Divulgação)

Um rótulo da Kullabergs Vingård, vinícola que colocou a Suécia no centro das atenções do mercado internacional de vinhos (Divulgação)

Gustavo Frank
Gustavo Frank

Jonalista colaborador

Publicado em 23 de agosto de 2026 às 11h03.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreGastronomia
Saiba mais

Um vinho branco do sul da Suécia venceu, em degustação às cegas, rótulos europeus de referência. O resultado, obtido em 2024 pela iniciativa The Swedish Wine Tasting, colocou doze vinhos suecos diante de doze internacionais de estilo e preço equivalentes, avaliados por 18 especialistas. O Immelen, da Kullabergs Vingård, ficou em primeiro lugar, à frente de brancos franceses, italianos e espanhóis.

A repercussão cresceu quando o mesmo rótulo foi servido no banquete do Prêmio Nobel em Estocolmo, em dezembro de 2025, junto ao prato principal, primeira vez que um vinho sueco não espumante acompanhou a refeição central e também primeira vez que um branco assumiu esse papel, reservado a tintos. A revista britânica The Economist citou o episódio em reportagem de agosto de 2026, chamando Skåne de "Toscana nórdica".

Um setor ainda pequeno

Skane - Suécia

Vista aérea da Kullabergs Vingård, no noroeste de Skåne, com os vinhedos que hoje somam 22 hectares e devem crescer ainda em 2026 (Reprodução/Visit Skane)

Os números por trás da repercussão continuam modestos. Um levantamento da PIWI International de 2024 contabilizou cerca de 150 hectares de vinhedo no país e produção anual próxima de 300 mil litros - e Skåne concentra cerca de 80% dessa produção, reunindo a maior parte dos cerca de 200 produtores com vinhedo próprio do país. Quase todas as castas plantadas, cerca de 95%, são variedades PIWI, híbridas resistentes a doenças fúngicas.

A Kullabergs Vingård opera com 22 hectares no noroeste de Skåne e prevê novos plantios em 2026. As primeiras videiras foram plantadas em 2006.

Coordenação regional em construção

Em junho de 2026, produtores e municípios do noroeste de Skåne formaram a Terra Skåne, coalizão para dar à área uma identidade compartilhada diante do público internacional. O grupo sediou naquele mês a final global do Star Wine List of the Year, premiação voltada a cartas de vinho, reunindo sommeliers de diferentes países na região. A organização a descreve como colaboração de divulgação, sem caráter de denominação de origem.

Produtores suecos avançam desde 2024 em conversas para obter status de Indicação Geográfica Protegida junto à União Europeia, dividindo o território por paisagens já existentes. Um vinho com selo IGP precisa ter ao menos 85% das uvas provenientes da área indicada no rótulo.

Clima favorece, mas também traz risco

O avanço da viticultura sueca está associado a mudanças no clima do país. Dados do Instituto Meteorológico e Hidrológico da Suécia mostram que a estação de crescimento das plantas é hoje cerca de três semanas mais longa do que no início do século 20, chegando a cinco semanas na região sul de Götaland, onde Skåne está localizada. O período adicional, somado à luz prolongada do verão nórdico e a noites mais frias no fim da estação, amplia o que é possível em latitudes historicamente hostis à uva.

O mesmo instituto projeta aumento na frequência de chuvas intensas, com calor antecipado elevando o risco de geadas tardias e períodos úmidos favorecendo doenças fúngicas.

A atenção da Economist e o banquete do Nobel deram a Skåne visibilidade inédita. Uma única degustação às cegas não comprova regularidade de qualidade entre safras e produtores, e os números de 2024 não indicam quanto do território plantado já está em fase madura nem a taxa real de expansão do setor.

A Terra Skåne segue como plataforma de marketing conjunto, sem regras de produção de uma denominação de origem consolidada, e a Indicação Geográfica Protegida, em andamento desde 2024, ainda não tem prazo de conclusão anunciado.

Acompanhe tudo sobre:GastronomiaVinhosSuécia
Próximo

Mais de Casual

Emmy 2026: veja os indicados nas principais categorias

De campeão do mundo a sócio na Toscana: a trajetória italiana de Claudio Taffarel

A boutique da Chanel que não vende peças da grife

O bairro de Londres que virou ponto turístico graças a Ted Lasso

Mais na Exame

ESG

"Transição energética fracassará se não houver legitimidade social", adverte o PNUD

Mundo

Geopolítica exige que América Latina coopere em minerais críticos, dizem especialistas

Brasil

Fachin assume a relatoria do processo sobre Moraes e determina envio dos casos Master e INSS ao STF

Esporte

Alison dos Santos e Matheus Lima na final do Mundial de Atletismo Ultimate: quando e onde assistir