Em Rondônia, Lula é aprovado por 32,9% e reprovado por 63,3%, aponta Paraná Pesquisas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfrenta forte rejeição no Estado de Rondônia, com aprovação de 32,9% dos eleitores contra 63,3% de reprovação, de acordo com levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 21.

Os dados indicam uma variação positiva em relação ao último levantamento, realizado em abril deste ano, quando 30,7% aprovavam e 65,4% reprovavam a administração do governo petista.

A pesquisa destacou ainda que, dos 1.545 eleitores entrevistados, 3,8% não souberam ou não responderam.

Avaliação da gestão

Na avaliação qualitativa, 9,1% classificaram a administração como ótima e 14,4% como boa, somando 23,5% de percepção positiva. Outros 16,1% consideraram o governo regular.

Entre as avaliações negativas, 6,6% classificaram a gestão como ruim e 51,9% como péssima, totalizando 58,5%.

A aprovação é mais alta entre pessoas com ensino fundamental (37,6%) e entre eleitores com 60 anos ou mais (34,4%). Já no recorte religioso, entre os que não participaram de celebrações religiosas nos dez dias anteriores à pesquisa, a aprovação foi de 39,6%, contra 27,5% entre os que participaram.

O levantamento ouviu 1.545 eleitores em 36 municípios de Rondônia entre os dias 9 e 13 de agosto de 2025. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%.