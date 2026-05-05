Contagem regressiva: últimos dias pra tirar ou regulatizar o título de eleitor

O prazo para tirar ou regulatizar o título de eleitor antes das eleições de 2026 está chegando ao fim. Os eleitores têm até 6 de maio, esta quarta-feira, para solicitar a emissão do título, transferir o domicílio eleitoral ou atualizar dados cadastrais junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A data marca o fechamento do cadastro eleitoral, período em que a Justiça Eleitoral interrompe temporariamente os serviços para organizar o pleito. Após esse prazo, não será mais possível emitir o título ou fazer alterações até depois das eleições.

Quem precisa tirar o título

O título é obrigatório para brasileiros alfabetizados entre 18 e 70 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos. Ter o documento regular é condição para votar e também para acessar diversos serviços civis.

Quem nunca fez o cadastro eleitoral precisa solicitar a primeira via dentro do prazo para participar das eleições. Já eleitores com pendências devem regularizar a situação para evitar restrições.

A irregularidade com a Justiça Eleitoral impede o cidadão de, por exemplo, emitir passaporte ou carteira de identidade. O eleitor fica impedido de se candidatar a cargos públicos e de renovar matrícula em instituições de ensino públicas ou fiscalizadas pelo governo.

Como tirar ou regularizar o título

O pedido pode ser feito pela internet, por meio do sistema de autoatendimento eleitoral, o Título Net ou e-Título, disponível no site da Justiça Eleitoral. O eleitor deve preencher um formulário e anexar documentos para análise.

Em alguns casos, pode ser necessário comparecer a um cartório eleitoral para validar informações ou realizar o cadastro biométrico. O atendimento presencial também continua disponível para quem preferir.

Quais documentos são necessários

Para emitir o título, é necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência. Homens maiores de 18 anos também devem comprovar quitação com o serviço militar.

Os documentos devem ser enviados pelo sistema ou apresentados no atendimento presencial, conforme o tipo de solicitação.

O que acontece depois do prazo

Após o dia 6 de maio, o cadastro eleitoral é fechado e não será possível tirar o título ou fazer alterações até o fim das eleições. Quem perder o prazo ficará impedido de votar em 2026, salvo em situações excepcionais previstas pela Justiça Eleitoral.

A orientação do TSE é não deixar para a última hora, já que a demanda por atendimento costuma aumentar nos dias finais.