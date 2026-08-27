Real Time Big Data: Ferraço tem 42% e Pazolini, 33%, no 1º turno no Espírito Santo

O governador Ricardo Ferraço (MDB) lidera a disputa pelo Executivo do Espírito Santo, com 42% das intenções de voto em um cenário de primeiro turno, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 27.

Seu principal adversário, Lorenzo Pazolini (Republicanos), registra 33%. Entre os demais nomes testados no estado, Helder Salomão (PT) tem 11%, Breno Barcelos (Missão), 2%, e Rafael Demuner (UP) não pontuou.

Os eleitores que declaram intenção de voto nulo ou em branco somam 8%, e os que não sabem ou não responderam representam 4%.

Na medição espontânea, Ferraço lidera com 15%, seguido por Pazolini com 11%, Salomão com 4% e Renato Casagrande (PSB), antecessor de Ferraço, com 1%. Os indecisos somam 61%.

Segundo turno

Nos confrontos diretos simulados para um eventual segundo turno, o governador mantém a liderança isolada. No cenário mais competitivo, Ferraço venceria com 47% contra 37% de Pazolini. Votos brancos e nulos somam 8%, mesma proporção dos indecisos.

Quando testado contra o candidato petista, a folga governista se amplia de forma significativa. Ferraço atingiria 57% das intenções de voto, superando os 24% de Helder Salomão.

Em uma terceira simulação, sem o atual governador, Pazolini venceria Salomão por 49% a 30%. Ao todo, 10% dos respondentes votariam nulo ou branco, e 11% não sabem.

Rejeição aos candidatos e avaliação do executivo

O levantamento também mensurou os índices de rejeição múltipla, fator estatístico que limita o teto de crescimento na campanha. O candidato Helder Salomão lidera com 44% de eleitores que não votariam nele de jeito nenhum. Em seguida, aparecem Pazolini com 35% e Ferraço com 33%. Barcelos acumula 18% de rejeição, enquanto Demuner registra 16%.

Paralelamente ao cenário eleitoral, a pesquisa mediu a popularidade da administração atual. O trabalho do governador Ricardo Ferraço tem 75% de aprovação, contra apenas 18% de desaprovação e 7% de abstenção.

Na questão qualitativa, 46% dos capixabas avaliam a gestão como ótima ou boa, 40% como regular e 12% como ruim ou péssima.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 22 e 26 de agosto de 2026, por meio de levantamento quantitativo. A margem de erro é de 2,0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por empresa não informada no relatório e está registrado no TSE sob o protocolo ES-05096/2026.