Amy Winehouse: álbum 'Back to Black' ganha edição de 20 anos

O álbum “Back to Black”, de Amy Winehouse, vai ganhar uma edição especial de 20 anos em 23 de outubro. O lançamento reúne o disco original, B-sides, demos, faixas bônus e uma gravação de um show da cantora realizado em 2007.

A nova edição estará disponível em formatos de três CDs e três LPs transparentes. O álbum também será lançado individualmente em uma versão “zoetrope”, que cria uma ilusão de movimento enquanto o vinil gira, além de uma edição em CD exclusiva da Amazon.

O material terá ainda novas notas de encarte, com comentários dos produtores e amigos de Winehouse, Mark Ronson e Salaam Remi. A edição inclui fotos inéditas feitas por Mischa Richter e Alex Lake, que já havia participado do projeto visual da embalagem original.

“É louco que seis músicas feitas em um momento de intensa paixão musical tenham significado tanto para tantas pessoas 20 anos depois”, afirmou Ronson, em comunicado divulgado pela Rolling Stone, sobre as seis faixas que produziu no álbum.

Sucesso de “Back to Black”

Lançado no Reino Unido em outubro de 2006, “Back to Black” estreou em terceiro lugar nas paradas britânicas e posteriormente chegou ao topo. O álbum recebeu certificação 15 vezes platina no país. Nos Estados Unidos, o disco alcançou a segunda posição e é atualmente certificado como dupla platina.

Faixas da edição de 20 anos

Disco 1 — “Back to Black”

“Rehab” “You Know I’m No Good” “Me & Mr Jones” “Just Friends” “Back to Black” “Love Is a Losing Game” “Tears Dry on Their Own” “Wake Up Alone” “Some Unholy War” “He Can Only Hold Her” “Addicted”

Disco 2 — B-sides, faixas bônus e demos