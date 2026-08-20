BTG entra em benefícios com cartão que reúne vale-alimentação e refeição

O BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) está entrando em um novo segmento de serviços para empresas, o de benefícios corporativos. O banco lançou o Cartão BTG Benefícios, que concentra vale-alimentação (VA) e vale-refeição (VR) e será administrado por uma plataforma voltada às áreas de Recursos Humanos.

A nova frente foi apresentada durante o Congresso Nacional de Gestão de Pessoas (Conarh), realizado entre 18 e 20 de agosto. A ferramenta visa permitir que as empresas centralizem operações como recargas, emissão de cartões e acompanhamento dos benefícios, além de integrar os dados aos sistemas de folha de pagamento.

A administração poderá ser feita digitalmente e incluir a gestão de parceiros de benefícios. Com isso, as empresas terão acesso às informações da operação em tempo real e poderão acompanhar a utilização dos recursos em uma mesma plataforma.

Cartão fica integrado

Do lado dos funcionários, a principal mudança é a possibilidade de acessar o benefício dentro do ecossistema digital do banco. O Cartão BTG Benefícios estará disponível nas versões física e virtual e terá bandeira Mastercard, de acordo com o banco.

O cartão poderá ser utilizado em compras presenciais e online, além de pagamentos por carteiras digitais. A versão física terá tecnologia de aproximação. Também será possível emitir cartões adicionais com compartilhamento do saldo.

Benefícios corporativos: BTG entra no mercado com cartão de VA e VR. (BTG Pactual/Divulgação)

Pelo aplicativo BTG Banking, o usuário poderá ativar o cartão, gerar a versão virtual e consultar saldo e transações. A proposta é integrar ao aplicativo, que reúne os serviços bancários do cliente, as operações relacionadas aos benefícios corporativos.

Nova área de atuação

O sócio-diretor do BTG Pactual, Marcelo Flora, destacou que o objetivo é simplificar a gestão para as empresas e oferecer uma experiência mais prática aos colaboradores. "Estamos trazendo para o mercado de benefícios a experiência digital, a segurança e a qualidade de atendimento que fazem parte do padrão BTG."

O banco abriu uma lista de espera para empresas que tenham interesse em conhecer e contratar a solução.