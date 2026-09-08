Pesquisa AtlasIntel para governo de Minas: Cleitinho tem 41% e Patrus, 30%, no 1º turno

A primeira pesquisa AtlasIntel sobre a corrida pelo governo de Minas Gerais nas eleições de 2026 mostra o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) na liderança, com 41% das intenções de voto.

Divulgado nesta terça-feira, 8, o levantamento coloca o deputado federal Patrus Ananias (PT) em segundo lugar, com 30%, no cenário estimulado de primeiro turno. Cleitinho abre 11 pontos percentuais de vantagem sobre Patrus na estreia do instituto na disputa eleitoral mineira.

Entre os demais candidatos testados, o ex-prefeito Alexandre Kalil (PDT) aparece com 9,2%, seguido por Gabriel (MDB), com 4,7%. O vice-governador Mateus Simões (PSD), Ben Mendes (Missão) e Flávio Roscoe (PL) registram 4% cada. Outras candidaturas somam 0,5%, enquanto 2,2% dos entrevistados estão indecisos e 0,4% declaram voto branco ou nulo.

Com margem de erro de dois pontos percentuais, Cleitinho aparece numericamente à frente de Patrus por uma diferença superior ao intervalo de variação da pesquisa.

Os recortes da pesquisa mostram que Cleitinho registra seus maiores percentuais entre evangélicos e eleitores de menor renda. O republicano alcança 60,2% entre os evangélicos e 54% entre os entrevistados com renda de até R$ 2.000. Entre os homens, soma 44,7%.

Patrus, por sua vez, registra 37,7% entre as mulheres. O candidato do PT também alcança 54% entre agnósticos ou ateus e 42% na região que engloba Montes Claros e Teófilo Otoni.

Cleitinho lidera simulações de segundo turno

Nas projeções de confronto direto, o candidato do Republicanos mantém a dianteira contra os dois adversários testados pela AtlasIntel. Em uma disputa contra Patrus, Cleitinho tem 53,4%, ante 39,3% do petista. Contra Kalil, o senador registra 53,3%, enquanto o ex-prefeito de Belo Horizonte aparece com 35,5%.

Rejeição e avaliação do Executivo

A pesquisa também mediu a avaliação do governador Romeu Zema (Novo). Segundo o levantamento, 57,6% dos eleitores desaprovam a forma como o chefe do Executivo conduz o governo de Minas Gerais. A administração estadual é aprovada por 35,7%, enquanto 6,8% não souberam avaliar.

No indicador de rejeição, o deputado federal Aécio Neves (PSDB) é descartado por 54,2% dos entrevistados. Na sequência aparecem Flávio Bolsonaro, com 49,6%, e Lula, com 48,6%.

A desaprovação de Zema chega a 57,6%, ante 35,7% de aprovação, segundo a AtlasIntel.

A AtlasIntel entrevistou 1.804 eleitores entre 30 de agosto e 4 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR), método de coleta pela internet desenvolvido pelo instituto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado pela AtlasIntel e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os protocolos MG-01579/2026 e BR-05852/2026.