A governadora Celina Leão (PP) lidera o segundo turno da disputa pelo governo do Distrito Federal, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 14. A mandatária registra 60% dos votos válidos, contra 40% de Leandro Grass (PT).

O cálculo de votos válidos exclui brancos e nulos, sendo o formato oficial utilizado pela Justiça Eleitoral para determinar o resultado do pleito.

Quando o cenário considera os votos totais, a candidata do PP atinge 53% das intenções de voto, enquanto o candidato petista marca 36%. Os eleitores que declaram voto nulo ou em branco somam 8%, e os que não sabem ou não responderam representam 3%.

Espontânea e grau de certeza

Na pesquisa espontânea, modelo em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Celina Leão mantém a dianteira com 49%. Leandro Grass é citado por 34% do eleitorado. Votos nulos e brancos são 12%, e os indecisos somam 5%.

O levantamento também aponta um alto grau de certeza do eleitorado para a etapa final da votação. Entre o total de entrevistados, 91% afirmam que seu voto já está definido, enquanto apenas 9% admitem a possibilidade de mudarem de ideia.

Entre os eleitores de Celina, 88% garantem que não mudariam de candidato de jeito nenhum, com um risco de migração para Grass de 5%. Entre o eleitorado petista, o índice de fidelidade também é alto: 87% não mudariam o voto, com 4% admitindo a possibilidade de migrar para a adversária.

Rejeição

No quesito rejeição, os dois candidatos apresentam índices baixos e estatisticamente empatados. Quando questionados em quem não votariam de jeito nenhum se os nomes fossem estes, 23% dos eleitores citam Celina Leão e 22% mencionam Leandro Grass.

A pesquisa aponta ainda que 22% dos entrevistados afirmam que rejeitam ambos os nomes que disputam o segundo turno no Distrito Federal. Já o grupo de eleitores que declara não rejeitar nenhum dos dois candidatos soma 33%.

A pesquisa RealTime Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 09 e 13 de outubro de 2026, por meio de questionário estruturado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por RealTime Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo DF-01170/2026.