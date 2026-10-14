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Vai sair pesquisa para presidente hoje? Veja horário do levantamento da Quaest

Segunda semana pós-primeiro turno está marcada pela divulgação de ao menos seis pesquisas de intenção de voto para a etapa final do pleito

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (Montagem com fotos de Ricardo Stuckert e Vittor Sales/Divulgação)

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (Montagem com fotos de Ricardo Stuckert e Vittor Sales/Divulgação)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 10h59.

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RESUMO ＋

A semana terá ao menos seis pesquisas eleitorais sobre o segundo turno da disputa presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), marcado para 25 de outubro. Os levantamentos PoderData/Aya e BTG/Nexus, divulgados na terça-feira, 13, mostram Flávio com 51% e 52% dos votos válidos, respectivamente, contra 49% e 48% de Lula. A Quaest divulga seus resultados nesta quarta-feira, 14, seguida por Datafolha, PoderData/Aya e Ipespe até sábado, 17.

A segunda semana pós-primeiro turno está marcada pela divulgação de ao menos seis pesquisas de intenção de voto para a etapa final do pleito, em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) irão se enfrentar pela presidência da República. O segundo turno está marcado para o dia 25 de outubro.

Na última terça-feira, 13, foram publicados os levantamentos PoderData/Aya e BTG/Nexus. Na pesquisa PoderData, Flávio aparece com 51% dos votos válidos contra 49% de Lula. Já a Nexus mostra o candidato do PL com 52% dos votos válidos contra 48% do presidente.

Nesta quarta-feira, 14, será a vez da Quaest soltar seus resultados, com divulgação prevista a partir das 18h. Este será o primeiro levantamento do instituto desde o primeiro turno, em 4 de outubro.

Na quinta-feira, 15, o instituto Datafolha irá publicar uma nova pesquisa. Nos registros divulgados na semana passada, Flávio marcava 52% dos válidos, contra 48% de Lula.

Na sexta-feira, 16, será a vez da pesquisa PoderData/Aya. Já no sábado, 17, o Ipespe deve publicar mais um levantamento, sendo que o último mostrava Flávio com 52,7% e Lula com 47,3% das intenções de voto.

Perguntas frequentes

Quando será o segundo turno das eleições presidenciais de 2026? ＋

O segundo turno está marcado para domingo, 25 de outubro de 2026, entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

Quais pesquisas eleitorais serão divulgadas nesta semana? ＋

A programação inclui seis levantamentos: PoderData/Aya e BTG/Nexus, divulgados na terça-feira, 13; Quaest, na quarta-feira, 14; Datafolha, na quinta-feira, 15; PoderData/Aya, na sexta-feira, 16; e Ipespe, no sábado, 17.

Que horas sai a pesquisa Quaest para presidente? ＋

A divulgação da pesquisa Quaest está prevista para esta quarta-feira, 14 de outubro, a partir das 18h. Será o primeiro levantamento do instituto desde o primeiro turno, realizado em 4 de outubro.

Quando sai a próxima pesquisa Datafolha? ＋

O Datafolha deve divulgar uma nova pesquisa presidencial na quinta-feira, 15 de outubro. No levantamento anterior, Flávio Bolsonaro registrava 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula.

O que mostram as últimas pesquisas entre Lula e Flávio Bolsonaro? ＋

Na pesquisa PoderData/Aya divulgada em 13 de outubro, Flávio Bolsonaro aparece com 51% dos votos válidos, contra 49% de Lula. No levantamento BTG/Nexus, o senador registra 52%, enquanto o presidente tem 48%. Os resultados pertencem a pesquisas distintas e não devem ser tratados como uma série histórica.

Qual foi o resultado da última pesquisa Ipespe? ＋

O levantamento anterior do Ipespe mostrou Flávio Bolsonaro com 52,7% das intenções de voto, contra 47,3% de Lula. Uma nova pesquisa do instituto está prevista para sábado, 17 de outubro.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais

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