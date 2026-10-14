Vai sair pesquisa para presidente hoje? Veja horário do levantamento da Quaest

RESUMO ＋ A semana terá ao menos seis pesquisas eleitorais sobre o segundo turno da disputa presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), marcado para 25 de outubro. Os levantamentos PoderData/Aya e BTG/Nexus, divulgados na terça-feira, 13, mostram Flávio com 51% e 52% dos votos válidos, respectivamente, contra 49% e 48% de Lula. A Quaest divulga seus resultados nesta quarta-feira, 14, seguida por Datafolha, PoderData/Aya e Ipespe até sábado, 17.

A segunda semana pós-primeiro turno está marcada pela divulgação de ao menos seis pesquisas de intenção de voto para a etapa final do pleito, em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) irão se enfrentar pela presidência da República. O segundo turno está marcado para o dia 25 de outubro.

Na última terça-feira, 13, foram publicados os levantamentos PoderData/Aya e BTG/Nexus. Na pesquisa PoderData, Flávio aparece com 51% dos votos válidos contra 49% de Lula. Já a Nexus mostra o candidato do PL com 52% dos votos válidos contra 48% do presidente.

Nesta quarta-feira, 14, será a vez da Quaest soltar seus resultados, com divulgação prevista a partir das 18h. Este será o primeiro levantamento do instituto desde o primeiro turno, em 4 de outubro.

Na quinta-feira, 15, o instituto Datafolha irá publicar uma nova pesquisa. Nos registros divulgados na semana passada, Flávio marcava 52% dos válidos, contra 48% de Lula.

Na sexta-feira, 16, será a vez da pesquisa PoderData/Aya. Já no sábado, 17, o Ipespe deve publicar mais um levantamento, sendo que o último mostrava Flávio com 52,7% e Lula com 47,3% das intenções de voto.