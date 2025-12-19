Metrô de Recife será privatizado? Entenda acordo entre União e estado

O Governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou um acordo de cooperação técnica com o estado de Pernambuco focando no metrô da região metropolitana do estado. O documento foi firmado na última terça-feira, 16.

De acordo com o Ministério das Cidades, o acordo estabeleceu que será estruturado um projeto de transferência dos ativos da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) para o Governo de Pernambuco, com base em um estudo desenvolvido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A Rede Metroferroviária da Região Metropolitana do Recife liga as cidades de Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e Camaragibe. O sistema de transporte possui 71,4 km de trilhos, 5 linhas e 37 estações, transportando entre 160 mil e 180 mil passageiros por dia.

O objetivo, segundo a gestão petista, é modernizar a rede metroferroviária através do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI).

O metrô de Pernambuco será privatizado?

O plano é que com a transferência para o governo do estado, seja realizado um leilão para que uma empresa privada assuma a operação e manutenção do ramal. A concessão teria duração de 30 anos.

Enquanto o processo licitatório for feito, a operação ficará sob responsabilidade do Governo Federal.

Para as manutenções e substituições dos trens, a Casa Civil anunciou o investimento de R$ 150 milhões. Segundo Jader Filho, ministro de Cidades, já estão previstos R$ 57 milhões para melhorias nas estações.

Investimentos

Segundo o Ministério das Cidades, serão disponibilizados R$ 57 milhões para obras, recuperação de coberturas e contratação de melhorias para as estações do sistema de transporte metroviário na região metropolitana de Recife.

De acordo com a pasta, a CBTU irá incorporar 11 trens já operantes ao sistema, enquanto os novos investimentos devem permitir a aquisição de 18 novos trens e quatro novos Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs).

A tarifa do metrô em Pernambuco deve aumentar com a mudança?

Segundo o Ministério das Cidades, Pernambuco não deve ter aumento de tarifa. Ainda segundo a pasta, "os empregos dos trabalhadores da CBTU serão preservados".