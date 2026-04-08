Real Time Big Data: Arraes lidera cenários da disputa pelo Senado em Pernambuco

A ex-deputada federal Marília Arraes (PDT) aparece na liderança da corrida para o Senado pelo estado de Pernambuco. Segundo a pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta quarta-feira, 8, no cenário consolidado que soma primeiro e segundo votos, Arraes recebeu 27% das intenções de voto.

A ex-deputada é seguida pelo ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil), com 20%, e Anderson Ferreira (PL), com 18%. Em quarto lugar, Humberto Costa (PT) aparece com 17% das intenções de voto. Na quinta posição, Mendonça Filho (PL) recebeu 12%.

Em um segundo cenário consolidado, sem Miguel Coelho, Marília Arraes larga com 29% das intenções de voto, dez pontos percentuais acima do segundo colocado, Anderson Ferreira, que aparece com 19%. Novamente, Ferreira é seguido de perto por Humberto Costa, com 17%.

Mendonça Filho (PL) e Eduardo da Fonte (PP) completam a lista com 15% e 11%, respectivamente.

No terceiro cenário consolidado testado, com a participação do deputado federal Túlio Gadêlha (PSD), ele aparece na quinta posição, com 8% das intenções de voto. Ele fica atrás de Arraes, que recebeu 28%, Coelho, com 21%, Ferreira, com 19%, e Humberto Costa, com 17%.

O levantamento foi realizado nos dias 7 e 8 de abril de 2026, com 1.600 entrevistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-05363/2026.

Pesquisa para senador de Pernambuco – Real Time Big Data (Abril de 2026)

Cenário 1 - Votos consolidados

Marília Arraes (PDT): 27%

Miguel Coelho (União Brasil): 20%

Anderson Ferreira (PL): 18%

Humberto Costa (PT): 17%

Mendonça Filho (PL): 12%

Branco/Nulo: 3%

Não sabe/Não respondeu: 3%

Cenário 1 - 1º voto

Marília Arraes (PDT): 35%

Miguel Coelho (União Brasil): 18%

Anderson Ferreira (PL): 17%

Humberto Costa (PT): 17%

Mendonça Filho (PL): 11%

Branco/Nulo: 1%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Cenário 1 - 2º voto

Marília Arraes (PDT): 20%

Miguel Coelho (União Brasil): 22%

Anderson Ferreira (PL): 18%

Humberto Costa (PT): 16%

Mendonça Filho (PL): 13%

Branco/Nulo: 5%

Não sabe/Não respondeu: 6%

Cenário 2 - Votos consolidados

Marília Arraes (PDT): 29%

Anderson Ferreira (PL): 19%

Humberto Costa (PT): 17%

Mendonça Filho (PL): 15%

Eduardo da Fonte (PP): 11%

Nulo/Branco: 4%

NS/NR: 5%

Cenário 2 - 1º voto

Marília Arraes (PDT): 37%

Anderson Ferreira (PL): 19%

Humberto Costa (PT): 18%

Mendonça Filho (PL): 14%

Eduardo da Fonte (PP): 10%

Nulo/Branco: 1%

NS/NR: 1%

Cenário 2 - 2º voto

Marília Arraes (PDT): 21%

Anderson Ferreira (PL): 20%

Humberto Costa (PT): 16%

Mendonça Filho (PL): 15%

Eduardo da Fonte (PP): 12%

Nulo/Branco: 7%

NS/NR: 9%

Cenário 3 - Votos consolidados

Marília Arraes (PDT): 28%

Miguel Coelho (União Brasil): 21%

Anderson Ferreira (PL): 19%

Humberto Costa (PT): 17%

Túlio Gadêlha (PSD): 8%

Nulo/Branco: 3%

NS/NR: 4%

Cenário 3 - 1º voto

Marília Arraes (PDT): 35%

Miguel Coelho (União Brasil): 20%

Anderson Ferreira (PL): 19%

Humberto Costa (PT): 16%

Túlio Gadêlha (PSD): 7%

Nulo/Branco: 2%

NS/NR: 1%

Cenário 3 - 2º voto