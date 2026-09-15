A menos de três semanas das Eleições Gerais de 2026, a disputa pelo governo de Pernambuco segue acirrada. Segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 15, o ex-prefeito de Recife, João Campos (PSB), e a governadora Raquel Lyra (PSD) estão tecnicamente empatados no primeiro turno.

Campos registra 44% das intenções de voto, contra os 43% da mandatária. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Entre os demais nomes testados pelo levantamento, Renan Hallais (Missão) pontua com 4% e Ivan Moraes (PSOL) marca 1%. O bloco formado por Guilherme Fonseca (PSTU), Professor Jeremias do Banco (Democrata), Professora Camila (UP) e Victor Assis (PCO) soma 1%.

Votos nulos e em branco somam 4%, enquanto 3% não souberam ou não quiseram responder.

Segundo turno, rejeição e avaliação do governo

A indefinição se mantém na simulação para um eventual segundo turno no estado. Em um confronto direto entre os dois líderes, João Campos e Raquel Lyra marcam 44% das intenções de voto cada, configurando um empate absoluto. Neste recorte, os votos nulos e em branco representam 6%, mesmo índice dos eleitores indecisos.

No quesito rejeição múltipla, a governadora não é opção para 40% do eleitorado pernambucano. O prefeito João Campos aparece com 38% de rejeição. Renan Hallais tem a resistência de 34% dos entrevistados, seguido por Ivan Moraes, com 33%.

O levantamento também mensurou a percepção pública sobre a atual gestão executiva estadual. O trabalho da governadora Raquel Lyra é aprovado por 59% dos entrevistados e desaprovado por 39%, com 2% de abstenções. Na avaliação detalhada, 34% consideram o governo ótimo ou bom, 45% o avaliam como regular e 20% como ruim ou péssimo.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 10 e 14 de setembro de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo PE-07953/2026.