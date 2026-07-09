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Iniciativa recolhe mais de uma tonelada das praias do Rio de Janeiro

Primeira edição recolheu 1,2 tonelada de resíduos na orla carioca, reforçando os princípios da economia circular e a reciclagem

Voluntários se reúnem para mutirão de limpeza na orla do Rio de Janeiro durante o Dia da Praia

Voluntários se reúnem para mutirão de limpeza na orla do Rio de Janeiro durante o Dia da Praia

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Publicado em 9 de julho de 2026 às 13h00.

Mais de mil pessoas participaram da primeira edição do Dia da Praia, que contou com o maior mutirão voluntário de limpeza de praias já realizado no Rio de Janeiro.

A mobilização reuniu voluntários, operadores de quiosques, parceiros institucionais e representantes da sociedade civil em 60 pontos distribuídos ao longo dos 34 km da orla carioca, do Leme à Prainha, transformando a criação da nova data em um grande movimento coletivo de cuidado com um dos principais patrimônios naturais da cidade.

Impacto na economia circular e gestão de resíduos

A mobilização, que faz parte dos projetos da plataforma Orla Impacto, deixou um importante legado para a economia circular onde, ao todo, foram retiradas das areias aproximadamente 1,2 toneladas de resíduos destinados à reciclagem, que receberam destinação ambientalmente adequada por meio da CoopQuitundo, cooperativa responsável pela coleta, triagem e encaminhamento dos materiais para reciclagem.

Parte dos resíduos plásticos coletados seguirá para um novo ciclo produtivo, demonstrando, na prática, os princípios da economia circular.

Em vez de serem destinados a aterros sanitários, esses materiais serão transformados em novos produtos, prolongando sua vida útil e reduzindo a demanda por matérias-primas virgens.

Essa etapa contará com o apoio da Cogumelo, empresa pioneira na transformação de resíduos plásticos em mobiliário urbano e outros produtos de alto valor agregado, e da Reverse Lab, laboratório de inovação localizado no Morro da Babilônia, no Leme, que desenvolve tecnologias acessíveis para a criação de soluções sustentáveis a partir de materiais reciclados.

Valorização ambiental da orla carioca

A iniciativa reforça que o impacto do Dia da Praia vai além da limpeza da orla.

Quando os resíduos são descartados corretamente, eles deixam de representar um passivo ambiental e passam a integrar uma cadeia produtiva capaz de gerar valor ambiental, social e econômico,

fortalecendo a economia circular e ampliando os benefícios da ação para a cidade.

Entre os destaques da ação, o Quiosque South Beach, no Recreio, liderou a mobilização ao recolher quase 206 quilos de resíduos.

Já o Quiosque SOGA Beach, em São Conrado, retirou quase 70 kg de materiais da faixa de areia, reforçando o engajamento das equipes e dos participantes em diferentes regiões da cidade.

Todo o material coletado está sendo contabilizado e dará origem a um relatório de impacto, que apresentará indicadores e um balanço consolidado da mobilização.

Cada voluntário recebeu a carteirinha oficial do movimento no momento em que se inscreveu na ação pelo site do Dia da Praia, num reconhecimento simbólico pela participação e um convite para continuar contribuindo com a preservação das praias ao longo do ano.

Nova data no calendário oficial

Criado por lei municipal e incorporado ao calendário oficial da cidade, o Dia da Praia faz do Rio de Janeiro a primeira cidade do mundo a instituir uma data dedicada exclusivamente às praias.

Em um momento em que o mundo discute a Década dos Oceanos e a conservação dos ambientes marinhos, o Dia da Praia amplia esse debate ao colocar os ecossistemas costeiros no centro da agenda pública.

Muito além de espaços de lazer, as praias são ecossistemas que protegem o litoral, abrigam biodiversidade, impulsionam o turismo, movimentam a economia e contribuem diretamente para a qualidade de vida das cidades costeiras.

A iniciativa é promovida pela Orla Rio, integrando a plataforma de sustentabilidade Orla Impacto, voltada à preservação ambiental e à valorização da orla carioca,

e conta com apoio da Mamba Water, primeira marca brasileira de água que nasceu 100% em lata de alumínio.

Declarações dos participantes e engajamento coletivo

Entre os principais pontos de mobilização esteve a Praia de São Conrado, onde voluntários se encontraram no Quiosque SO.GA para participar da limpeza da faixa de areia e de atividades voltadas à conscientização sobre a preservação do litoral.

"No primeiro Dia da Praia estamos homenageando esse local democrático, incrível e plural.

Temos que cuidar dessa área de lazer, que é a sala de visitas da nossa cidade e um exemplo para o restante do país.

Que esse cuidado não aconteça apenas hoje, mas todos os dias, porque a praia oferece muito para moradores e turistas. Temos a responsabilidade de cuidar do que é nosso", afirmou João Marcello Barreto, CEO da Orla Rio.

Para Nathalia Barreto, gerente de ESG da Orla Rio, a participação dos quiosques demonstra o compromisso coletivo com a preservação das praias.

"A adesão voluntária de 60 quiosques demonstra que estamos construindo um movimento coletivo em torno da valorização das praias.

Mais do que realizar um mutirão de limpeza, o Dia da Praia busca fortalecer a compreensão de que esses ambientes são patrimônios naturais essenciais para a biodiversidade, para o turismo, para a economia e para a qualidade de vida das cidades costeiras.

Quando diferentes setores da sociedade se unem em torno desse propósito, fortalecemos uma cultura permanente de cuidado com a praia.”

Presente na ação em São Conrado, o surfista e sócio da Mamba Water, patrocinadora do evento, Pedro Scooby reforçou a importância da mudança de comportamento da população.

"Uma pessoa de fora do Brasil me disse uma frase que nunca esqueci: 'O Rio de Janeiro é a praia. Se acabar a praia, acaba o Rio'.

Por isso precisamos cuidar do nosso principal patrimônio. Limpar é importante, mas, se as pessoas continuarem sujando, estaremos sempre enxugando gelo. O fundamental é a conscientização para que cada vez mais tenhamos praias limpas."

Além do mutirão, a campanha estimulou a participação da população por meio da plataforma digital do Dia da Praia, onde os voluntários puderam realizar inscrições, receber carteirinhas de voluntário personalizadas e deixar mensagens de compromisso com as praias cariocas.

A iniciativa contou ainda com o apoio da Route Brasil, UFRJ, Todos São Conrado, Secretaria de Meio Ambiente, Amasco, Reverse e Cogumelo, marcando o início de uma mobilização que pretende se tornar um compromisso anual em defesa das praias do Rio de Janeiro.

Mais do que marcar a primeira edição de uma nova data comemorativa, o Dia da Praia inaugura um movimento permanente de valorização das praias cariocas, reforçando seu papel como patrimônio ambiental, social, cultural e econômico do Rio de Janeiro.

Acompanhe tudo sobre:Rio de JaneiroReciclagemSustentabilidade

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